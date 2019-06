Un youtuber, detrás de la mujer semidesnuda que paró la final de Champions: Vitaly Uncensored

El Tottenham acababa de recibir un duro palo con el gol de Mohamed Salah desde los once metros y que adelantaba al Liverpool en la gran final de Champions League. No obstante, durante unos segundos el centro de atracción no fue el fútbol sino una espontánea que asaltó el terreno de juego y que acaparó todas las miradas.

Además, no se trata de un rostro desconocido sino de Kinsey Wolanski, una modelo de un famoso canal de YouTube que consiguió llegar al centro del campo y que trató de quitarse el bañador. En él, se podía leer 'Vitaly Uncensored', el nombre de una web para adultos.

Vitaly uncensored, el canal de Youtube detrás de la espontánea semidesnuda

Al parecer Kinsey es novia y trabaja junto con el youtuber Vitaly Zdorovetskiy, famoso por hacer bromas con modelos y que, incluso, ella misma ha aparecido en algunos de sus vídeos. El último que publicó este canal de YouTube fue el pasado viernes y en él, ya aparecería la gran protagonista de la final de la Champions League.

Vitaly Zdorovetskiy hizo lo mismo durante la final de la Copa Mundial Brasil 2014 entre Alemania y Argentina. El famoso youtuber invadió el campo e interrumpió el juego, al igual que su compañera Kinsey Wolanski.

