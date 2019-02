Este es el lío en el que han visto envueltos Andrea Duro y Alfredo Duro

La actriz Andrea Duro y el tertuliano y colaborador de El Chiringuito de Jugones Alfredo Duro se han visto unidos por un malentendido debido a sus apellidos. Ambos comparten el mismo, por lo que han tenido que dejar claro que no son familia mediante sus respectivas cuentas de Twitter.

No soy hija de Alfredo ! — Andrea Duro Flores (@AndreaDuro) 5 de febrero de 2019

La confusión comenzó a raíz de un mensaje que escribió un usuario en la red social, donde anunciaba que se acababa de dar cuenta de que eran padre e hija. "¡Me acabo de dar cuenta que Andrea Duro es la hija de Alfredo Duro! Flipando me hallo", apuntó.

No soy el padre de Andrea!! https://t.co/WwIHLtaKl4 — Alfredo Duro (@alfredoduro1) 5 de febrero de 2019

"Me he quedado loco", fue el otro mensaje que escribió. La actriz fue la primera en desmentir la vinculación con el tertuliano: "¡No soy hija de Alfredo!". Posteriormente, llegó el turno de Alfredo Duro, que confirmó que no era el padre de Andrea. Por lo tanto, este ha sido el lío en el que se han visto envueltos ambos personajes públicos.

