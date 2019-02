Prohibido paparazzi: Sergio Ramos explica cómo evitarán las fotos comprometidas en su boda con Pilar Rubio

Sergio Ramos ha sido el protagonista del programa de Pablo Motos este lunes 4 de febrero. Allí se ha encontrado con su compañera de vida, colaboradora habitual de El Hormiguero. Después de una entrevista previa, el capitán del Real Madrid y Pilar Rubio han desvelado un importante detalle que permanecía oculto.

Desde hace varios meses se habla de la boda entre el futbolista y la modelo y presentadora. Lo que no se conocía es cuándo y dónde se iba a producir la celebración. Ha sido en El Hormiguero donde ambos han desvelado los detalles más esperados. Sevilla será testigo de su unión el próximo 15 de junio.

La colaboradora salía a escena para presentar su sección habitual de programa, en la que cada día lleva a cabo una prueba diferente. Esta vez ha sido un difícil ejercicio de billar dónde la periodista ha demostrado una nueva habilidad.

Sergio Ramos en El Hormiguero. Foto Twitter: (El_Hormiguero)

Ha sido aquí donde ambos han comentado nuevos detalles de su próximo enlace: será en la tierra natal del futbolista, en una gran finca donde estarán prohibidos las cámaras y los móviles y en la que habrá una espectacular actuación musical que dejará a todos los invitados asombrados.

Nada de fotos

En la entrada al convite habrá un espacio preparado para que los asistentes puedan dejar sus pertenencias, ya que el uso de cualquier aparato electrónico no estará permitido. De esta forma se aseguran de que ningún invitado "se sienta incómodo" por pensar que alguien puede estar grabándolo durante la celebración, según afirmó el propio jugador blanco.

"Así la gente podrá saber a la hora que entra pero no a la que sale", explicaba entre bromas el defensa. Queda claro que solo los invitados podrás ser testigos de la gran fiesta que preparan para este verano.

La gran actuación musical

Otro de los detalles sobre el evento que ha comentado Pilar Rubio en exclusiva en El Hormiguero ha sido la música del enlace. "Va a actuar alguien muy importante", aseguraba. Aunque no han querido desvelar el nombre del artista, ante las insistentes preguntas del presentador por conocer algún dato más, han asegurado que se trata "de un músico TOP".

"Me hace tanta ilusión ponerme el vestido como esa actuación", afirmaba la colaboradora, y aunque no quiso dar más detalles de la ceremonia, todo apunta a que va a ser una gran fiesta que no pasará desapercibida para nadie.

[Más información: Sergio Ramos: "Me gustaría ser entrenador en un futuro"]