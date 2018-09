El no fichaje de De Gea por el Madrid obliga a Edurne a tomar una decisión clave

Han sido muchos los rumores en veranos anteriores sobre el posible traspaso de David de Gea al Real Madrid. El portero español se ha consolidado perfectamente en la plantilla del Manchester United a las órdenes de José Mourinho, donde ha ganado galones con el paso de las temporadas y ha demostrado ser uno de los mejores guardametas del fútbol.

Pese a todo tipo de especulaciones, el internacional español no ha salido del conjunto de Old Trafford. Sobre ello ha hablado su novia Edurne, en una entrevista para Europa Press, y de cómo esto ha sido determinante para su relación: "Al final me he mudado allí. Yo vivo en Manchester y vengo aquí a España para trabajar. Finalmente no ha podido ser que él esté aquí, pues ya me voy yo, no pasa nada".

Mirando hacia el futuro, la cantante también ha sido preguntada por si tenían previsto contraer matrimonio en un futuro. En su respuesta ha sido muy precisa: "No soy de las que piensan en primero una boda y luego hijos. Si te apetece más ser madre que casarte, fenomenal, o si solo quieres ser madre o solo casarte, genial, pero, de momento, ni una cosa ni otra".

De Gea, portero del Manchester United Reuters

Por tanto, la artista de Amanecer, tema que interpretó en el festival de Eurovisión, ha revelado que mantiene una relación estable y feliz con De Gea, pero que a corto plazo ninguno de los dos tienen la prisa de organizar una boda o de tener un hijo. Por el momento, los dos viven juntos en Manchester, a raíz de que el portero milita en las filas del histórico United.

En cuanto a David de Gea, su posible llegada al Real Madrid parece haberse visto frenada tras la reciente incorporación de Thibaut Courtois. Mucho tuvo que ver el Mundial de Rusia disputado por cada uno de ellos, pues el belga acababa el campeonato como mejor portero, mientras que España era eliminada por la anfitriona en octavos en la tanda de penaltis. Recientemente, el nuevo guardameta del Real Madrid también ha recibido el The Best al mejor portero en la gala de la FIFA.