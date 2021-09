Calabrés, en Radio MARCA: "Tras el verano de alabanzas a Pedri, ¿somos exagerados con Vinicius?"

El inicio de la Champions League ya traía 'La Tribu' de 'A Diario' muy caliente, pero todo lo sucedido este fin de semana con la polémica en el partido del Atlético de Madrid y la explosión definitiva de Vinicius Jr. ha terminado por ponerle la temperatura deseada. Jorge Calabrés ha compartido tertulia con Miguel Quintana, Iván San Antonio, Javi Amaro y Yon Cuezva en la tertulia más cañera de Radio MARCA, dirigida por Raúl Varela.

El tema que prendió la mecha fue el estado de forma de Vinicius y el Real Madrid. "¿Me preguntáis si estamos siendo exagerados con Vinicius después del verano que habéis dado con Pedri, con cero goles y cero asistencias? El Madrid le ha dado tiempo, vosotros le estabais matando", sentenció Jorge Calabrés. El director de EL BERNABÉU y jefe de la sección de Deportes de EL ESPAÑOL no soportó que no se valorase al brasileño como se debe.

Calabrés también apuntó cuál fue la clave. "Vinicius ha dado un paso adelante, Zidane no confiaba en él. Tenía carencias tácticas que no le gustaban. Vinicius entrena con una sonrisa. Depende mucho del entrenador", argumentó el director de EL BERNABÉU. No cabe duda de que con Ancelotti ha dado un paso adelante y el propio jugador lo admitió en una entrevista en el Diario MARCA de este martes.

Justo antes de hablar del Real Madrid, también se habló de las opciones que tiene cada equipo español en esta nueva Champions League. "Cualquier resultado para el Barça que sea mejor que el 2-8, le vale", remarcó Calabrés sobre el primer encuentro que tendrá el conjunto culé en esta nueva edición de la máxima competición continental ante el Bayern Múnich.

El Atleti

Para seguir con las comparaciones y centrando el tiro ya en el Atlético de Madrid, se comenzó a hablar de uno de los jugadores estrella del actual campeón de Liga. "De Joao Félix no habéis hablado como Vinicius. Es otro ejemplo de jugador que necesita la confianza del entrenador y hasta que no se vaya de la sombra de Simeone no va a triunfar", apuntó Calabrés.

Muchos situaron el techo de este Atlético en las semifinales de la Champions, algo que no podía entender el jefe de la sección de Deportes de EL ESPAÑOL. "Es el nuevo rico, ¿en semifinales? ¿Sabes lo que me fastidia? El Atleti es el nuevo rico, el nuevo amigo de Al-Khelaïfi, el de Ceferin, el de Tebas, el que está en la ECA, en LaLiga, que tiene el viento arbitral favorable... Luego llega la Champions y le ponéis el techo en semifinales...", argumentó Calabrés.

"Venimos de una Liga peligrosamente preparada. Es el equipo que ha hecho una ampliación de capital para poder fichar. Tebas lo sabe muy bien porque son sus íntimos amigos. Es el club más cobarde de la Superliga. Lo que pasa es que como la prensa siempre está a favor del Atlético... Yo no voy a las comidas de Navidad del Atlético...", prosiguió el director de EL BERNABÉU.

Algo que tampoco podía entender es el trato de favor que están teniendo los colchoneros desde la prensa. "El Atlético se fue de rositas, han hecho entrevistas y no han dicho nada. Nadie le ha hecho una pregunta a Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo. Estoy harto de que el Atlético de Madrid se vaya siempre de rositas y cuente con la complicidad de todos. El equipo que paga 20 millones a Griezmann, que tiene el mejor entrenador pagado del mundo y que ha robado una Liga", finalizó Calabrés.

