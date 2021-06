Manu Carreño sorprende con su alegato a favor de Ancelotti: "Son cosas que no entiendo"

El Real Madrid confirmó el fichaje de Carlo Ancelotti como nuevo técnico hasta 2024. El italiano regresa a la capital después de un trayecto por el Nápoles y el Everton y con el objetivo de reconstruir el proyecto tras una temporada en blanco. El veterano ha sorprendido por su elección, pero el buen recuerdo que dejó en la entidad merengue ha hecho que más de uno celebre su llegada.

Manu Carreño, conductor de El Larguero en la Cadena SER, ha mostrado su satisfacción por el fichaje de Ancelotti. El periodista, mediante un alegato que ha sorprendido, ha defendido el talante del italiano y la idoneidad de su perfil para triunfar en el Real Madrid. Además, ha aplaudido el acierto de Florentino Pérez al mirar a un técnico que no aparecía en ninguna quiniela.

"Me parece un buen entrenador para el Real Madrid. Parece que estaba ya en la línea descendente de su carrera, que ya no estaba en la primera línea, nadie se acordaba de Ancelotti hasta que Florentino ha mirado ahí", ha comenzado Carreño durante su intervención en el programa.

"Me parece tan buen entrenador y tan buen tipo, las dos cosas a la vez, que es el perfil de entrenador que ha triunfado en el Real Madrid. El perfil de entrenador perfecto para el Real Madrid. Vicente del Bosque, Ancelotti, Zidane... Mira que se ha hablado de la mano dura, del látigo, de revoluciones, de estos se van a enterar como no corran...", ha destacado.

"Al final, históricamente, es lo que peor ha funcionado en el Real Madrid. Supongo que porque en este tipo de vestuarios no es lo que mejor casa. Y los jugadores siempre hablaron bien de Ancelotti. No hay más que ver hoy a algunos en las redes sociales, por ejemplo Isco: de no despedirse de Zidane, a darle 'me gusta' a la noticia de Ancelotti".

Según Carreño, Ancelotti "dejó un buen recuerdo en el vestuario". "Me parece que es tan buen entrenador y tan buen tipo, que no entendí nunca por qué le despidió el Real Madrid. Por qué le dijo a los dos años puerta y hasta luego, para volver a recuperarlo ahora. Son cosas que no entiendo, me cuesta. Por qué era malo hace cuatro años y es bueno ahora. Es igual de bueno, pero este es el loco mundo del fútbol".

Y es que, casualidad o no, "después de la segunda etapa de Zidane, llega la segunda etapa de Ancelotti". "En general, no solo dejó un buen recuerdo en el vestuario del Real Madrid, creo que lo dejó en el fútbol español porque es un tipo querido que se ganó el cariño y respeto de los rivales", concluyó un Carreño favorable al fichaje de Ancelotti.

