La discusión de Jorge Calabrés e Iván San Antonio en Radio MARCA: "Eres español"

Muy caliente ha estado la tertulia de este jueves en 'A Diario'. El 'morning' de Radio MARCA tenía varios frentes abiertos con los partidos de Champions y en medio de una semana de Clásico. Además, el reflejo del movimiento "misma pasión" que se inició este miércoles y la polémica respecto a la viabilidad de la candidatura de San Mamés como sede de la próxima Eurocopa ha sido un tema que ha dejado muy candente a Jorge Calabrés, director de EL BERNABÉU.

Todo comenzó con la Champions. Las exhibiciones de Vinicius Jr. y Kylian Mbappé han calentado aún más el posible traspaso del francés al Real Madrid. El brasileño ha sido incluido como un candidato a abaratar el traspaso y el hecho de que se saliera este martes ha cambiado el punto de vista de muchos. "A un chaval de 18 años que llegó y jugó en el Castilla la primera temporada no le puedes exigir que sea responsable de títulos, está dando ahora un paso adelante", concretó Calabrés.

El Real Madrid en ningún momento se ha planteado utilizarle como moneda de cambio. "Es que la ecuación es al revés, es el PSG el que quiere a Vinicius, el Real Madrid no tiene que llamar para hacer la oferta de Vinicius más dinero por Mbappé", sentenció el responsable de la sección de Deportes de EL ESPAÑOL. Eso sí, en EL BUNKER ya se avisó de que podría haber alguna salida inesperada este verano en el Real Madrid.

Los blancos vencieron a un Liverpool en el que su entrenador solo puso excusas sobre su derrota. "Klopp no entrena en España por una sencilla razón: necesita un proyecto a medio plazo que ningún grande aquí se lo va a dar. ¿Serían Zidane o Koeman entrenadores del Real Madrid o del Barça si fueran séptimos en Liga? Zidane ha estado en la cuerda floja y no iba séptimo. Para el fútbol español ya sonó cuando Benítez llegó al Madrid", explicó Calabrés sobre esos rumores que han situado al alemán en la órbita del conjunto blanco.

Ahora el Real Madrid ya está centrado en El Clásico de este sábado. "Hay varios factores que pueden decidir La Liga: el golpe que se va a llevar el que pierda, cómo condiciona que el Real Madrid pase a semifinales de Champions y cómo sale de la final de la Copa del Rey el Barça", concretó el director de EL BERNABÉU.

Con respecto al debate entre qué centro del campo es mejor entre los mejores del Barça y el Real Madrid, Jorge Calabrés lo tuvo claro: "Casemiro por delante de Busquets, me quedo con Modric antes que Iniesta porque tiene un Balón de Oro y entre Kroos y Xavi, sin poder decir empate, me quedo con Kroos".

La Eurocopa

Pero la gran polémica llegó cuando se habló sobre la Eurocopa y la polémica decisión sobre el público en San Mamés. Algunos entienden que las grandes condiciones que ha puesto el Gobierno Vasco se traducen en que no quieren que España juegue allí. "Cuando se propone San Mamés como sede, no se sabía que España iba a jugar allí", sentencia Calabrés que apuntaba hacia la concejala de Podemos: "Ya dijo que apostaba por otros proyectos para la ciudad, el colmo de la anormalidad".

Iván San Antonio, otro tertuliano de 'A Diario', sacó de las casillas a Jorge Calabrés con respecto a este tema cuando el responsable de EL BERNABÉU propuso que "si no la quieren en Bilbao, que jueguen en el Wanda". El periodista de SPORT dejó caer que Ayuso permite todo a pesar de la situación de pandemia que vive el país y Calabrés explotó: "Iván, no me vengas con historias, ¿te molesta que España juegue en Barcelona? Estás dando todas las vueltas del mundo para decir que España no puede jugar en Barcelona. Ten dos narices, como dijiste el otro día que ibas con Holanda".

Después de que Iván eligiera a los tres españoles entre los mejores centrocampistas, le reprochó a Calabrés que escogiera a los extranjeros. A esto, el director de EL BERNABÉU respondió: "Eres español como yo, solo que yo animo a España y tú a Holanda".

