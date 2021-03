Nacho Tellado, en El Bunker CF: "El VAR en España es como un mono con dos pistolas"

Nacho Tellado visitó El Bunker CF este lunes y habló sobre el famoso gol fantasma de Cristiano Ronaldo. El arquitecto asturiano fue recientemente llamado por un club de la Premier League para consultar su método, un método eficaz que deja retratado al sistema del VAR con el que, por ejemplo, trabaja la liga española.

Gol fantasma de Cristiano

Todos los medios pararon la secuencia antes. Conseguí la secuencia entera y utilicé tecnología 3D, hago esa transición, utilizo las referencias del campo y configuro todo. Son ocho centímetros más lo que es el balón entero. Es una distancia considerable. La línea de gol es de unos 12 centímetros, por eso digo que entra bastante.

Solución

Con tener una cámara alineada en la línea de fondo, ahí se vería muy bien si pasa o no el balón. Con este tipo de cámara no habría ningún tipo de problema en determinar una jugada así.

El proyecto de la APP

Saqué una app para que la gente más que nada juegue. La mayoría de jugadas se pueden analizar sin problemas. La gente podrá mirar este tipo de jugadas polémicas en el bar con sus colegas o un padre con su hijo en casa. No se necesitan 4 millones de euros para sacar una buena tecnología, de hecho, tiene las líneas más finas que las que utiliza el VAR. Depende de tu destreza y de tu criterio. No es una máquina la que analiza toda la jugada, hay una persona analizando toda la jugada. Creé un VAR en miniatura para cualquier persona.

Llamada de la Premier

Me llamo el Leeds United. Al principio solo fue porque estaban viendo un partido, salió mi nombre y me pidieron mi opinión sobre una jugada en concreto. Una cosa es la app, que es algo más básico, pero otra cosa es analizar una jugada al milímetro. Ahí utilizo el ordenador, utilizo software... Les gustó mucho cómo lo hice y me siguieron llamando no solo por ellos, sino por el sistema, por más jugadas incluso de otros equipos. Se comparó mi método con el del VAR en la Premier League, así que yo encantado de poder aportar cosas.

Faltan conocimientos

El problema del VAR es que pintan líneas en una imagen que tiene volumen. No tienen ese sentido de profundidad, el ojo bien educado, no saben muy bien dónde parar... Yo cojo las referencias, digamos, de una manera mejor.

¿Por qué ligas como la española no caen en cosas como esta?

La Premier sí me ha dado la oportunidad de que me escuchen. El VAR es un sistema completamente subjetivo a día de hoy. Las personas que trazan las líneas no son las adecuadas. Yo llevo usando este sistema desde 2013. Llevo unos ocho años analizando jugadas. Yo me considero, aunque suene mal, el que tuvo la originalidad en esto y creo que al VAR le falta mucho. Yo he ido poco a poco mejorando, trabajando en los recursos...

@naxotellado nos cuenta la OFERTA que le ha hecho el LEEDS UNITED



"Me pidieron OPINIÓN de una jugada de VAR"



El sistema tiene muchos fallos, sobre todo por desconocimiento, ni siquiera al parar bien la imagen. El VAR a veces decreta fueras de juego milimétricos cuando no tienen ni los conocimientos ni los medios.

Después de la reunión saqué muchas conclusiones. Creo que es mejor la técnica old school, es decir, que la cague el árbitro, antes de que la cague el VAR. El VAR en la Premier y La Liga es la misma. Creo que se precipitaron en sacar el VAR y también creo que en estos momentos es completamente subjetivo. En lo referente al fuera de juego, creo que incluso es mejor que no se analicen.

¿Se podría utilizar en directo o necesita un mayor tiempo?

Con automatizar mi método un pelín más, podría hacerlo muy rápido. Sin problema.

El VAR que se utiliza en España es...

Un mono con dos pistolas.

Recuerdo mi paso por El Chiringuito como...

En algunas cosas bueno y en otras, malo. ¿Malo? En El Chiringuito me lo pasaba bien, hablando antes del programa, con gente como D'Alessandro o el propio Nacho (Peña).

A veces comentábamos y me lo pasaba bien. Pero luego hay cosas que no, cada uno tiene su carácter, hay cosas que no estás dispuesto a decir o a hacer. En resumen, esto se basa en 'llevar comida a la mesa'. Creo que hay gente que se rebaja un poco. Yo soy arquitecto, es a lo que dedico mi tiempo, de lo que como. Yo nunca vi El Chiringuito así.

A mí me llamas para que haga un trabajo y lo exponga. Yo no quería problemas ni historias. Tampoco iba a hacer amigos. Sí me lo pasaba bien con gente como Duro, pero yo iba a hacer mi trabajo. En el momento en el que te dicen que hagas algo que no quieres hacer o decir, pues ya no es mi sitio. Yo me describo como una persona que no le gusta levantar oleajes ni ser el centro. Pero no paso por ciertas cosas. Si algo no me gusta, no me gusta. Yo no me voy a callar. Entiendo que haya gente que lo necesite para vivir, pero yo no lo necesito. Para mí era un hobby, iba a pasármelo bien.

La gente se puede preguntar por qué no te llueven las ofertas, ¿hay una mano negra?

Yo no soy de teorías de la conspiración. Pero yo mismo me di cuenta de que en la televisión ya no iba a tener nada que hacer. Tuve suerte que Alfredo Relaño me rescató y sí es verdad que me dijo que siempre había buscado a una persona como yo, que viese el fútbol de una manera diferente. Me dijo que tenía el AS para lo que quisiera. Podía explicar cosas, como las de las barreras, lo mal medidas que están... Pero a los seis meses se jubiló y ya no volví a AS.

Sí es verdad que me han llamado periodistas con los que compartí tiempo y me dijeron que sucedería esto, que no me han vuelto a llamar para colaborar así. En 2013 se reían de mí, decían 'este chaval qué hace analizando fueras de juego'. Ahora mirad todo lo que pasa, es como una bofetada para ellos. En cuanto a la televisión, para mí era un regalo poder analizar jugadas, aunque también sabía que cada día podría ser el último. Para algunos medios de comunicación, mi nombre parece que es un insulto.

Nacho Tellado, arquitecto. Foto: Instagram (@naxotellado)

Hay gente que va a la televisión y no hace nada, no trabaja nada las cosas y yo creo que yo llevé algo diferente y trabajado. No necesitó ese trabajo, pero sí me parece que es triste para el periodismo. Yo nunca montaba polémicas ni espectáculos y que yo desaparezca de este mundo es algo malo para el periodismo... parece dar a entender algo.

El exceso de sinceridad no es bueno, pero creo que es mejor el exceso de sinceridad que de la mentira. En la mentira siempre te acaban pillando. A mí me va bastante bien y vivo bastante relajado. Es una buena sensación.

