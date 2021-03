El Real Madrid cuenta con Zidane para la temporada 2021/2022

El Real Madrid ha comenzado a planificar la próxima temporada. Desde los posibles fichajes para la 2021/2022, con Kylian Mbappé y Erling Haaland como protagonistas, al banquillo. En el club blanco confían en que Zinedine Zidane continúe un año más, aunque la última palabra será la del técnico francés.

En la casa blanca esperan que caiga al menos un título este curso. Esto es la Champions League, en la que los merengues se enfrentan al Liverpool en cuartos de final, o La Liga, en la que se encuentran terceros con 60 puntos, a dos del Barcelona y a seis del Atlético.

Si el Real Madrid ganan uno de estos títulos, se entiende que Zidane continuará en la temporada 2021/2022. De no conquistar ni Liga ni Champions, sería el entrenador galo el que podría decir que 'no' a seguir un año más dirigiendo al conjunto blanco. Así lo ha contado Jorge Calabrés, director de EL BERNABÉU, en El Bunker CF.

El club de Concha Espina cuenta con Zidane para la próxima temporada. Lógicamente, todo va a depender de lo que pase de aquí al final del presente curso. Y es que en el Real Madrid dan por hecho que se va a ganar un título al menos y que 'Zizou' seguirá "sí o sí" a los mandos del equipo.

Si no se gana...

La cara B es si no se gana un título. Entonces Zidane, probablemente, decidirá salir. En ese supuesto no se está en estos momentos. Aunque la maquinaria del Real Madrid no para y es por eso por lo que también se maneja una lista de posibles alternativas en el peor de los casos, que es no ganar ni La Liga ni la 'Orejona'.

Zidane siguiendo en partido desde la banda REUTERS

¿Podría continuar Zidane si no se gana un título? Lo más seguro es que lo dejase, pero sería él, y solo él, el que tendría la última palabra para decidir su futuro. "Zidane, sin títulos, no seguirá en el Real Madrid. Zidane sabe que si no gana en este club, está la exigencia y sabe muy bien lo que es eso", ha señalado Calabrés.

En el Real Madrid confían "plenamente" en Zinedine Zidane. Si no sigue, para el proyecto del futuro se piensa en un técnico de la casa como es Raúl González Blanco o también están en la lista dos extranjeros, que ya han sido vinculados con el club en el pasado: Massimiliano Allegri y Julian Nagelsmann.

Finalmente, hay otro punto importante. En la casa blanca estarían encantados de que Zidane fuese el entrenador del primer equipo en la inauguración del Nuevo Estadio Santiago Bernabéu. Este sería un momento icónico en la historia del club y el broche sería contar con 'Zizou' en el banquillo para entonces.

