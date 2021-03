Buenas noticias para Pablo Laso: el Real Madrid recupera a un lesionado

Las buenas noticias por fin llegan al Real Madrid de Baloncesto. El equipo merengue viene sufriendo numerosas bajas en su plantilla por culpa de las lesiones. De hecho, jugadores determinantes como Anthony Randolph no podrán jugar hasta final de temporada. Sin embargo, el último entrenamiento contó con una recuperación que cambia levemente las sensaciones del conjunto de Pablo Laso.

El técnico vitoriano, que durante las dos próximas semanas se jugará el futuro en la Euroliga, confirmó que Rudy Fernández podría volver a jugar en el encuentro de este mismo martes. El alero, que fue baja en la final de la Copa del Rey por unas molestias de última hora en la espalda, no ha podido volver a meterse en dinámica hasta esta semana.

"Rudy es el primer día que ha entrenado, veremos cómo está mañana. El resto ha entrenado bien, hay algún golpe pero son situaciones normales a estas alturas de la temporada", desveló Laso en su última rueda de prensa. En general, ve a sus jugadores "bien", aunque conscientes de tener "tres partidos esta semana". "Los chicos están bien, ganar te da la confianza. Vamos a tener que hacer un gran partido para ganar", recalcó el técnico.

El Real Madrid se enfrentará a Anadolu Efes este martes. Pero, lejos de ser el único duelo fundamental, tendrán que vérselas con Olympiacos el viernes. La jornada de ACB se desarrollará el domingo y la semana próxima, el jueves, el Real Madrid tendrá que enfrentarse al Fenerbahçe. El equipo de Pablo Laso no tiene confirmada la presencia en los playoffs de Euroliga y ganar como mínimo dos partidos es clave.

El rival

"Jugamos contra, si no el mejor, uno de los mejores equipos de Europa. Tienen jugadores muy determinantes. Debemos mantener esa solidez defensiva y recuperar nuestra frescura ofensiva. Aspiramos a competir al mejor nivel porque, si no, ganar al Efes es muy complicado".

La última racha

"El equipo está en una buena dinámica de resultados. Hemos tenido 4 victorias en 7 días. En lo defensivo, ningún equipo nos ha hecho 80 puntos. Hemos mostrado solidez y hemos aguantado en defensa. En ese sentido, el nivel es muy alto. La carga de partidos nos ha hecho perder fluidez ofensiva, pero el equipo ha trabajado muy bien y estoy muy contento".

Llegar al playoff

"Cuando quedan tres partidos, en la situación en la que estamos nosotros siempre digo que debemos depender de nosotros mismos. Hay que ganar los tres pero solo me preocupa el de mañana. No puedo pensar más adelante. El equipo ha conseguido un número de victorias alto en Europa, pero la clasificación está muy apretada. No me puedo centrar en lo que viene después".

Estrellas de Efes

"Estamos hablando de una de las mejores plantillas de Europa. El año pasado cuando se cerró todo por la pandemia iban líderes con ventaja y jugaron la anterior Final Four. Tienen tres jugadores muy creativos capaces de anotar como Simon, Micić y Larkin. Beaubois es un gran anotador en momentos importantes y Anderson abre el campo y defiende. Estamos hablando de un equipo muy completo. Ves pocos resquicios, pero eso no significa que no puedas ganar. Es un equipo que tiene mucha calidad y que las últimas temporadas está compitiendo bien".

