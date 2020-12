Cristóbal Soria, hundido con la racha del Madrid: "Que los presidentes de LaLiga paren esto"

Cristóbal Soria ya no puede más. Las victorias del Real Madrid le tienen completamente amargado y no es capaz de superar que el equipo de Zinedine Zidane va hacia arriba, completamente como la espuma. La exhibición dada en la primera media hora del partido ante el Eibar ha caído como un jarro de agua fría entre el antimadridismo, que ya confiaba que los blancos perdieran su magia en la siempre complicada visita a Ipurua.

Los blancos han sumado otra victoria más a pesar de que el equipo de José Luis Mendilibar puso las cosas muy complicadas, especialmente tras el golazo increíble de Kike García. No obstante, los de Zidane no se descompusieron y lograron marcar el tercer tanto antes del final del partido, obra de Lucas Vázquez.

Antes, los goles de Benzema y Modric habían inaugurado el marcador y habían puesto tierra de por medio. El sensacional nivel mostrado en esos primeros compases del equipo debe ser la línea a seguir por el conjunto blanco para lo que queda de temporada, ya que el bache y los malos resultados parecen cada vez más olvidados.

Quien no los olvida es uno de los mayores representantes del antimadridismo, especialmente en los medios de comunicación. Se trata, como no, de Cristóbal Soria, exdelegado del Sevilla FC y actual tertuliano del programa deportivo nocturno El Chiringuito. Soria suele ser un habitual en las críticas al Real Madrid, bien cuando acude al programa o bien desde sus redes sociales donde no suele fallar ni un solo día.

Otra noche negra y otro partido manchado y SIEMPRE aparecen los mismos protagonistas...



Los Árbitros y el real de madrid...!!! — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) December 20, 2020

En un capítulo más de sus lloros y queja habituales, ha vuelto a hablar de "noche negra", de "partido manchado" y de que todos los presidentes de LaLiga deberían unirse para clamar contra los arbitrajes a favor del Real Madrid. El bueno de Soria se imagina una cruzada medieval contra el club blanco tras lo sucedido hoy en Ipurua con la jugada de Sergio Ramos en la que el árbitro no ha pitado penalti.

El cabezazo de Muto golpea en el brazo del capitán del Real Madrid que no puede evitar el impacto y que no pone voluntariedad alguna en la jugada. De hecho, Ramos salta, el balón le supera y cambia la trayectoria de su acción en apenas décimas de segundo, por lo que toda la jugada se produce a una velocidad endiablada. Ni Munuera Montero ni el VAR consideraron que hubiera nada punible en la acción.

El lloro de Soria

No opinó lo mismo Cristóbal Soria, que dio rienda suelta a su espectáculo habitual: "Otra vez, otra vez, ¿lo habéis visto? Otra vez lo mismo, otra vez lo mismo...". Para estar tan cabreado, a Soria se le acababan rápido los argumentos. Su queja consistía en repetir un mensaje una y otra vez. "Otra vez 'picotazo', ahora en forma de mano. Qué es penalti, no lo pitan. Hubiese sido penalti para los 19 equipos restantes de LaLiga menos para el Real Madrid".

Les pido a los 19 Presidentes de la Liga que se unan para poner freno de una vez a los continuos favores arbitrales que recibe el real de madrid un partido y otro y otro y otro y otro... pic.twitter.com/WZZjrR9RPV — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) December 20, 2020

Soria proseguía con su discurso y su rabieta e incluso explicaba la jugada delatándose: "Que ya sé que no quiere jugar el balón con la mano, es involuntario, pero es mano dentro del área. Es penalti como un camión, no puede ser. Le pido a los 19 presidentes de los clubes de Primera División que se una para parar esto, que es siempre igual".

Para rematar su discurso, comenzaba a enumerar partidos en los que el Madrid habría recibido favores arbitrales, partidos que ni él mismo recuerda y que ha pasado a tenerlos de la lista de 'partidos recientes' que habría jugado el equipo de Zidane: "Hoy es el Eibar, hace tres días fue el Athletic Club, hace una semana fue el Betis, hace otro cuantos días al Barcelona... Es siempre igual, es la historia del fútbol español, está manchada siempre por los mismos. Con el favor de los árbitros, es otra vez lo mismo... Esto no se puede aguantar, esto no se puede soportar, otra vez...".

[Más información: Zidane: "Si el árbitro no pitó penalti por mano de Sergio Ramos es porque no había nada"]