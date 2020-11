El 'show' del Cristóbal Soria más antimadridista: "Cómo me alegro de que perdáis de esta forma"

El Real Madrid sumó una dolorosa derrota en el Alfredo Di Stéfano frente a un valiente Deportivo Alavés que supo cortocircuitar a los blancos y aprovechar las circunstancias del partido ya que, en el minuto 5, se vieron por delante en el marcador casi sin haber hecho nada. El penalti de Nacho por mano dentro del área y la posterior transformación de Lucas Pérez del lanzamiento les dio alas para ejecutar su plan.

El equipo de Pablo Machín tenía su libreto soñado con un gol en los primeros minutos sin haber asumidos riesgos y sin la necesidad de ir arriba a buscar al Real Madrid. Un córner botado sin aparente peligro terminó en el brazo del zaguero blanco y servía para que todos se les pusiera de cara.

A punto estuvo Thibaut Courtois de atajar el lanzamiento del exdelantero del Deportivo de La Coruña. Sin embargo, el disparo que fue fuerte y abajo fue imposible para el guardameta belga que había adivinado la trayectoria y la intención del ariete. Sin embargo, ya en la segunda parte, el portero del Real Madrid no estuvo tan acertado y cometió un importante fallo que supuso el 0-2.

Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj

THIBAUT COURTOIS

Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) November 28, 2020

Courtois recibió un balón cedido por Nacho y, al intentar sacarla jugada desde atrás para iniciar un nuevo ataque buscase el empate, dio un mal pase hacia la zona central del campo donde se encontraba Casemiro. Sin embargo, Joselu, que estuvo muy listo y rápido, interceptó el balón del meta y marcó a puerta vacía. Un error impropio de un portero de la talla de Courtois y que causó furor en las redes sociales. Le hizo especial gracia el fallo a Cristóbal Soria, que no dudo en publicar en sus redes sociales su burla hacia el portero del Real Madrid.

Sin embargo, no se quedaron ahí los comentarios de conocido tertuliano del programa deportivo El Chiringuito. El que fuera delegado del Sevilla FC, ahora más preocupado de lo que le pasa al Madrid que de lo que hace el conjunto hispalense, comentó una jugada confusa en la que el colegiado Cordero Vega pareció señalar penalti a favor del Real Madrid. No obstante, el balón había golpeado en la mano de Casemiro y no de un jugador del Alavés. En cualquier caso, la acción quedó invalidada por fuera de juego del centrocampista brasileño del Real Madrid.

Jajajajaja era mano de Casimiro jajajajajajajajajajaja y nos queréis contar que era penalti jajajajaja... https://t.co/rX1h3uIZ0T — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) November 28, 2020

Los errores arbitrales

El Real Madrid no tuvo su día y Cordero Vega tampoco. Los blancos cayeron derrotados por 1-2 y el choque realizado por los hombres de Zinedine Zidane fue casi tan malo como el del árbitro del encuentro que, tras señalar de forma correcta un penalti de Nacho, no lo hizo así con un derribo claro a Hazard dentro del área y con una agresión de Laguardia a Marcelo dentro de la zona de máximo castigo.

Buaaaaa buaaaaa buaaaaaa buaaaaa buaaaaa buaaaaaaa que me han tirado del pelo buaaaaa

Jajajajajajaja pic.twitter.com/uaWTcHvzV7 — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) November 28, 2020

Para deleite de sus seguidores, Cristóbal Soria decidió subir un vídeo a sus redes sociales para mofarse y burlarse de la derrota del Real Madrid y de los errores que había cometido el colegiado. Además, escenificó la fea acción de Laguardia con Marcelo al cual propinó un fortísimo tirón de pelo que mandó al suelo al brasileño. El central del Alavés agarró la cabellera del lateral blanco como si de la camiseta se tratase.

Finalmente, Soria concluyó el partido con una sonrisa en la cara tras la derrota del Real Madrid en casa y con uno de sus mensajes más antimadridistas que se le recuerdan: "¡Cómo me alegro, cómo me alegro de que perdáis y de esta forma además!". Sin duda, un día de fiesta para el antimadridismo y para Cristóbal Soria.

