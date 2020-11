Zidane: "Ante el Alavés ha sido nuestro peor inicio de partido de la temporada"

La polémica fue la protagonista en la derrota del Real Madrid frente al Alavés. Hasta cuatro penaltis a favor del conjunto blanco se fueron al limbo, pero la imagen en muchos tramos del encuentro no fue buena. Así lo cree también un Zidane que ha analizado el partido en rueda de prensa.

El entrenador francés no fue preguntado por los penaltis no pitados, pero sí por las sensaciones tras la derrota. "La explicación" de lo que ha sucedido "no la tengo" decía Zidane. "El otro día en Milán hicimos un buen partido, pero hoy tres días después... pues un partido así en casa es complicado", apuntó el francés.

Precisamente es eso lo que no tiene explicación, la versión ante el Inter de Milán hace tres días y lo sucedido en el Di Stéfano contra el Alavés, penaltis no pitados a un lado. En lo que ha querido incidir el técnico galo es en que hay que pasar página porque el martes hay un nuevo partido, y este puede ser decisivo para estar en los octavos de la Champions League.

Sin explicación

"La explicación esta noche no la tengo. Nosotros alternamos los malos con los buenos momentos. Sobre todo en el inicio, cuando te meten un gol después de 3 minutos tienes tiempo para volver al partido, pero te complica mucho las cosas. El otro día en Milán hicimos un buen partido, pero hoy tres días después... pues un partido así en casa es complicado. Pero es nuestra realidad de hoy y hay que seguir trabajando, seguir intentando recuperar a todos los jugadores y cambiar la dinámica. Es verdad que no tenemos regularidad en nuestros partidos ni en nuestros resultados".

¿Cómo está Hazard?

"Lo de Eden creo y espero que sea un golpe, al menos eso es lo que ha dicho él, que no sea nada grave muscular. ¿El partido? Pues hace unos días, como tú dices, jugamos bien y ganamos, pero hoy es lo que peor he visto de nuestra temporada. No podemos cambiar la dinámica en un mismo partido y eso me molesta. Creo que a los jugadores también".

Eden Hazard se duele sentado sobre el césped del Alfredo Di Stéfano REUTERS

Cambiar la dinámica

"Vamos a intentar cambiar y espero que pronto tengamos a todos los jugadores. No es una excusa lo de las lesiones, pero sí una realidad. Hacer lo del Milán hace tres días y hoy esto... No tengo explicación para este cambio. Tenemos que analizar esto entre nosotros y mirar cómo cambiar la dinámica, no queda más remedio, tenemos partido el martes".

¿Qué va a decir a sus jugadores?

"Ahora vamos a pensar en el partido del martes. Lo que yo diga a los jugadores se queda siempre con ellos. Yo soy siempre el responsable de la situación y tengo que buscar soluciones. Con ellos también. También tenemos que mirar las cosas que hemos hecho hoy bien y buscar más regularidad en lo que hacemos en el campo".

¿Cuál ha sido el problema?

"No dar la vuelta -al marcador- ha sido el problema. Igual al final de la primera parte hemos estado mejor, pero en la segunda hicimos muy poco para cambiar la dinámica del equipo. Tenemos que pasar página de lo de hoy y pensar en el partido de este martes".

