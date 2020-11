Casemiro sobre la polémica derrota del Madrid ante el Alavés: "El VAR está para ayudar"

El Real Madrid cayó de forma estrepitosa ante el Deportivo Alavés y suma un nuevo tropiezo en una liga que la terminará ganando quien sepa aprovechar los pinchazos de los grandes, porque la realidad es que ni Madrid ni Barça están sabiendo dar la talla en el campeonato nacional.

Tras el partido, por parte del Real Madrid habló el jugador encargado de anotar el único tanto del equipo madridista en el 1-2 frente al conjunto babazorro. Casemiro habló, entre otras cosas, de los árbitros, ya que al conjunto blanco no le señalaron hasta dos penas máximas muy claras: "No es el momento oportuno. Sabemos que el VAR está para ayudar y que tenemos buenos árbitros en España".

El brasileño no quiso entrar mucho en polémicas ya que la derrota del Real Madrid había sido clara una vez más en un partido en el que se cometieron muchos errores. Sin embargo, la actuación arbitral no estuvo exenta de polémica con dos acciones dentro del área del Alavés que deberían haber sido señaladas como penalti y que se fueron al limbo.

Casemiro, en un partido del Real Madrid Reuters

A pesar del mal partido de los de Zinedine Zidane, el saldo arbitral fue claramente negativo para los locales, que vieron como en el minuto 5 se les señalaba un penalti en contra por mano de Nacho al taponar un remate de cabeza de un jugador del Alavés. No obstante, no sucedió lo mismo con la falta cometida sobre Hazard dentro del área o con el terrible agarrón de pelo sufrido por Marcelo y que el colegiado, Cordero Vega, debía haber señalado como penalti de Laguardia.

Mal partido

Sin embargo, Casemiro no solo habló de la polémica arbitral, con la que estuvo bastante comedido, sino que también analizó la derrota del equipo y recalcó que no faltó actitud: "¿Falta de actitud? Creo que no. En el Real Madrid siempre estamos obligados a vencer y a dar todo en el campo. Creímos hasta el final".

El partido de los blancos no fue bueno y, otra vez, el rival entró más fuerte que los de Zinedine Zidane, algo habitual en últimamente en el Alfredo Di Stéfano: "Hemos peleado y dado todo en el campo. El Alavés entró mejor en el partido. Si no metes gol, el rival tiene calidad y te gana".

A pesar de mal resultado, el jugador brasileño anima a no bajar los brazos en una liga que se pone cada vez más complicada y en la que todos están perdiendo puntos jornada tras jornada. Así ve Casemiro el campeonato más igualado: "Esta es una Liga diferente. Todos estamos perdiendo puntos. Estamos trabajando e intentando hacerlo mejor".

Eden Hazard se duele sentado sobre el césped del Alfredo Di Stéfano REUTERS

La lesión de Hazard

Además de la derrota, del nefasto partido y del escándalo arbitral sufrido, los blancos tuvieron malas noticias para dar y regalar, ya que volvieron a sumar un nuevo lesionado. Si esta semana se cayó de la convocatoria Carvajal y Benzema no pudo recuperarse a tiempo de sus dolencias, el equipo vuelve a perder a Hazard, que se tuvo que retirar del choque antes de la primera media hora.

Así veía Casemiro la nueva noticia que ha recibido el equipo: "¿Lesiones? La pretemporada no fue buena. No tenemos tiempo, hay muchos partidos, sobre todo los que jugamos Champions y vamos con la selección... Tenemos que seguir peleando, queda mucho". En definitiva, noche para olvidar de los blancos que suman otro pinchazo en liga y que se siguen asomando a un pozo muy oscuro. Después de encauzar su situación en Champions con la victoria frente al Inter, nuevo bajón en liga.

