El Real Madrid no puede con el Alavés ni con los errores de Cordero Vega en los penaltis no pitados

Volvía el Real Madrid al Di Stéfano después de varias semanas. Mestalla, La Cerámica y el Giuseppe Meazza habían sido las últimas plazas en las que han jugado los de Zidane, con un parón en medio. Pero el regreso tuvo un sabor amargo. Derrota contra el Alavés, lesión de Hazard y nueva polémica arbitral en contra del vigente campeón. [Narración y estadísticas: Real Madrid 0-2 Alavés]

El Real Madrid había recuperado sensaciones después de la victoria contra el Inter de Milán en territorio italiano. Un primer triunfo en el mítico estadio de San Siro para los blancos y un gran paso adelante en las aspiraciones para estar en octavos de la Champions League. Pero el regreso de La Liga también devolvió la versión más irregular del conjunto merengue.

Siguió Zidane sin poder contar con Benzema y Sergio Ramos, quienes aprietan en la recta final de sus respectivas recuperaciones. Tampoco estaba disponible un Dani Carvajal que ha vuelto a caer lesionado y que estará alejado de los terrenos de juego entre dos y tres semanas. Sin ellos, pero con la vuelta de Casemiro al once titular, así como por la apuesta del tridente formado por Hazard, Mariano y Asensio.

Antes de que el balón echase a rodar en el Di Stéfano, se guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria del fallecido Diego Armando Maradona. Una elástica gigante del '10' de La Albiceleste en el círculo central y otra a tamaño real entre los jugadores del Real Madrid que se encontraban en la grada.

Sin haberse recuperado todavía de la emoción por el minuto de silencio, la polémica ya hizo gala de presencia en el campo. Cordero Vega no dudó a la hora de señalar el punto de los once metros antes de que se hubiese cumplido el minuto 5. Mano clara de Nacho Fernández en su área que fue convertida por Lucas Pérez. Thibaut Courtois acertó el lado, pero no llegó a parar el lanzamiento.

