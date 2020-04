Pepe Domingo Castaño confirma que tiene coronavirus: "Mi cuerpo está luchando"

Pepe Domingo Castaño es uno de los grandes referentes de la radio en España y pasa por un momento complicado. Este sábado confirmaba en su programa Tiempo de Juego de Cadena COPE, del que se ha ausentado recientemente, que tiene el coronavirus. El locutor de radio es una de las decenas de miles de personas que se han infectado en nuestro país por el Covid-19.

Pepe Domingo ha entrado este sábado en directo por teléfono durante La Primera Hora en Tiempo de Juego. Ha contado que se ha sometido a un test para conocer si padece el coronavirus y confirmó que dio positivo. "Ayer me hicieron el test serológico y el resultado es: 'Infección por Covid-19'", dijo en el programa.

Pero las noticias son buenas y es que Pepe Domingo ha superado los síntomas del coronavirus y ahora se recupera para que se desaparezca por completo tras dar positivo: "Me he sometido a la prueba y he dado positivo. Mi cuerpo ha vencido al virus y está luchando por quitárselo", ha asegurado.

Además, el locutor de COPE explicó cómo le atacó el virus: "El virus ataca a las zonas más sensibles, a mí me ha atacado a la garganta". Y añadió: "Ahora me quedan unos cuantos días encerrado en mi habitación". Para finalizar agradeció el apoyo de sus compañeros y el cariño que ha recibido de su público en los últimos días: "Nunca podré agradecer todo ese cariño", dijo.

El pasado 19 de abril reapareció en Tiempo de Juego. Entonces ya aseguraba sentirse bien aunque le faltaba recuperar la voz. Ahora ha confirmado su positivo gracias al test y reconoce que "no lo he pasado tan mal en mi vida".