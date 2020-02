'El Loco' Gatti: "El Real Madrid está fatal, se veía que esto iba a suceder"

El Real Madrid no pasa por su mejor momento. A una semana de la visita del FC Barcelona al Santiago Bernabéu, los blancos perdieron el liderato, dejándolo en manos de los catalanes tras su derrota en Valencia ante el Levante.

El mes de febrero no le está sentando nada bien a los de Zinedine Zidane. El día 6, la Real Sociedad les eliminó de la Copa del Rey en cuartos de final. Más adelante, el día 16, el Celta se llevó un punto del Bernabéu y, en la última jornada de La Liga, el Levante, además de arrebatarles los tres puntos, les quitó también el liderato y una racha de 15 jornadas sin conocer la derrota.

Esta crisis no ha pasado desapercibida para nadie, ni siquiera para 'El Loco' Gatti, que ha reconocido en El Chiringuito que los blancos no pasan por su mejor momento. "El Madrid está fatal. Estaba bien. No es que estaba bien, para mí el Madrid estaba en la cuerda floja. Ganaba, perdía, una flor, un montón de cosas... y esto se veía que iba a suceder". "El Madrid ganaba porque Benzema estaba bien", añadía.

◘️ "El MADRID está FATAL", el análisis del 'Loco' #GATTI en su vuelta a #ChiringuitoGatti. pic.twitter.com/FWMpfQXtoz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 24, 2020

Y es que la crisis blanca se fundamenta en los resultados del equipo: solo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos, ante Osasuna en El Sadar, y encajando gol por cuarto partido consecutivo siendo esta la segunda peor racha del equipo que, al inicio de la temporada, estuvo cinco jornadas seguidas sin echar el cerrojo a su portería

El miércoles, los blancos tratarán de romper esta mala racha en el Santiago Bernabéu ante el Manchester City de Pep Guardiola, en el partido de ida de octavos de final de la Champions League.

