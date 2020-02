Álvaro Benito: "El único punto flaco de Ramos puede ser de él mismo"

Varios nombres propios copan la actualidad del Real Madrid. Desde la situación que atraviesa Gareth Bale, además de la polémica que se ha montado alrededor de Sergio Ramos por no haber renovado todavía.

Sobre ellos, y también de más cosas, ha hablado Álvaro Benito en El Larguero. El periodista ha señalado que nadie puede quitar importancia a lo que han hecho ellos. Esto es de muy depravado

Situación de Bale

"Es una constante. Me extrañaría que fuese titular en Champions. Debe mejorar mucho su nivel, no se le puede reprochar a Zidane que no esté intentando recuperarlo".

La duda de la medular

"Para mí Valverde, Casemiro y Kroos son inamovibles. La cosa está entre Modric e Isco".

Renovación de Ramos

"Sin duda. Creo que Sergio es inteligente y su único punto flaco puede ser él mismo, el jugar a lo mejor con la misma confianza o suficiencia -pero no quiero que suene peyorativo-, tan confiado en sus capacidades como estos años atrás, sino que a medida que ya no estás tan explosivo o tan rápido tienes que usar la inteligencia y la colocación como han hecho todos los defensas de la historia y Sergio lo tiene".

Mucha carrera por delante

"Tiene capacidad para años de buen fútbol, así que habrá que intentar que se quede, además porque jugadores como Sergio no tienen sustituto".

"Súper profesional"

"Del tema contractual de los jugadores no estoy muy al día. No entiendo de cifras ni de lo que pide... La edad a día de hoy no es tan importante en los jugadores con lo que se cuidan, Sergio es un súper profesional".

