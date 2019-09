Álvaro Benito: "Zidane se merece confianza, pero nadie tiene crédito ilimitado"

El Real Madrid no está pasando por su mejor momento. La derrota ante el París Saint-Germain por 3-0 en el primer partido de la fase de grupo de la Champions League provocó el descontento entre los aficionados madridistas que han puesto en entredicho la intensidad de los futbolistas en el terreno de juego.

A pesar de los resultados cosechados, Álvaro Benito ha asegurado que mantiene la confianza en Zinedine Zidane: "Zidane se merece confianza y tiempo, pero en el Real Madrid nadie tiene crédito ilimitado".

"En los últimos años los triunfos del Real Madrid no han llegado por ser un equipo que funcione como un reloj. El Madrid ha tenido muy buenos futbolistas que dentro de esa irregularidad dar un gran nivel en Champions", manifestó en El Larguero de la Cadena SER.

Zidane, con el Real Madrid EFE

El exfutbolista del Real Madrid consideró que el conjunto blanco tiene "un plantillón" y si no funciona no es por la plantilla. "Solo hay un punto débil: Casemiro, que es el único que no tiene recambio. Si se coge un resfriado nos echamos a temblar", agregó.

Por último, Álvaro Benito confirmó que "la intensidad no fue la principal causa de la derrota" y que "el entrenador, después del partido, tiene que ir al jugador que cree que no ha tenido intensidad y decírselo".

