Valdano, a la espera de fichajes: "Confío en alguna novedad que ayude a cuadrar el Madrid"

La pretemporada del Real Madrid no está siendo la esperada. En los tres partidos que ha disputado, ha cosechado dos derrotas y una victoria en la tanda de penaltis. El último encuentro dejó malas sensaciones tras caer ante el Atlético de Madrid por 7-3. Jorge Valdano analizó la situación del club blanco en El Transistor.

Sensaciones preocupantes

"Las sensaciones que deja el Madrid son preocupantes. Parecía un equipo amateur contra un equipo profesional".

Preocupación por el equipo

"Estoy inquieto, que está por delante de la preocupación. Espero alguna novedad que ayude a cuadrar el equipo".

Sin cambios

"Me parece que más que Zidane, la lección la tienen que entender los jugadores. La sensación es que todo es igual más Hazard. No parece haberse modificado mucho el equipo".

Zinedine Zidane, en rueda de prensa con el Real Madrid EFE

Intensidad en el choque

"Me parece un error eso de decir que el Atleti jugó una final y el Madrid un amistoso. Pero efectivamente esa fue la sensación que dejó el partido".

Vuelta de James

"En James todavía creo, es un jugador de mucha categoría, pero necesita la confianza de Zidane. Es un talento superior, un jugador que podría darle un salto de calidad al equipo. Pero el que decide es Zidane".

Salida de Bale a China

"De China habrá una súper oferta para Bale pero no para el Real Madrid. Si un jugador en su plenitud se quiere ir a China es que está de vuelta del fútbol de máximo nivel, y es coherente con lo que vimos de Bale el pasado año. Lo de Bale es un problema para Zidane. No imagino una súper oferta por Bale, sí para Bale. Me da la sensación de que el representante está jugando a eso".

Gareth Bale en el banquillo del Real Madrid REUTERS

Mediocentro del Madrid

"La situación del mediocentro es especialmente grave. Con la marcha de Llorente queda exclusivamente en manos de Casemiro. Si algún día le pasa algo, el equipo quedará muy expuesto. Veo a Valverde más como jugador de ida y vuelta".

Fichaje de Pogba

"Pogba no es un '5', se desordena muy fácil jugando en esa posición; tampoco veo a Valverde jugando de medio centro".

