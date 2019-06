Buyo conoce bien al jeque del PSG y sabe el alto precio por el que saldrá Neymar

Los rumores sobre la posible salida de Neymar del París Saint-Germain cada vez suenan más fuerte. Las palabras de Nasser Al-Khelaifi incrementaron más las dudas de la continuidad del futbolista en el club parisino. Entre los posibles destinos del brasileño se encuentran el Real Madrid y el Barcelona.

◘◘¡OJO que @Francisco_Buyo CONOCE BIEN al JEQUE! "NEYMAR no le va a COSTAR menos de 300 MILLONES al BARÇA". #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/2P9bvmY2qA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 19 de junio de 2019

Francisco Buyo ha desvelado el precio que le costaría el fichaje al conjunto azulgrana en 'El Chiringuito': "Neymar no le va a costar menos de 300 millones al Barcelona". No obstante, el exfutbolista del equipo merengue ha confesado que "el que le abrió la puerta a Neymar no fue el jeque, fue Mbappé".

Además, ha afirmado que "el jeque del PSG es del Real Madrid". "Quiero jugadores dispuestos a darlo todo para defender el honor de la camiseta y unirse al proyecto del club. Aquellos que no quieren, o no lo entienden, nos vemos y hablamos", fueron las declaraciones de Al-Khelaifi que dejan aún más en el futuro de Neymar.

