Edu Aguirre: "Hazard debe consolidarse cuando llegue al Real Madrid"

La Selección logró una victoria ante Suecia por 3-0. Los dos primeros tantos han llegado desde el punto de penalti, uno anotado por Sergio Ramos y otro de las botas de Morata. El capitán del Real Madrid ha anotado la pena máxima con gran seguridad y ya se empieza a debatir quién será el lanzador del equipo blanco la próxima temporada: Sergio Ramos o Eden Hazard.

En El Chiringuito, Edu Aguirre ha asegurado que el extremo belga debe ser el responsable de lanzar los penaltis, pese a que todos los que ha lanzado el central blanco esta temporada han acabado dentro. Una gran duda que ha podido despejar Carvajal, que ha admitido que no espera que Zidane le quite a Sergio Ramos esa responsabilidad.

El capitán blanco ha sido un auténtico seguro de vida en el arte de los once metros, pero la llegada de otro especialista como es Hazard coloca varias incógnitas. Para el tertuliano madridista no hay ninguna duda, debe de ser el belga el que coja esa responsabilidad desde el primer día.

El lanzador de penaltis

"¿Los penaltis? Hazard necesita consolidarse cuando llegue al Real Madrid".

