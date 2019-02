El duro debate entre Rocío Martínez y 'Lobo' Carrasco por las formas de ganar

El empate entre el Olympique de Lyon y el Barcelona en la ida de los octavos de la Champions ha dado lugar a todo tipo de comentarios en las redes sociales. Los hombres de Ernesto Valverde no han mostrado su mejor versión y los jugadores de ataque como Leo Messi o Luis Suárez tampoco han estado afortunados. Especial atención llama el caso del uruguayo, pues suma un registro de 16 partidos a domicilio sin ver puerta en Europa.

En torno a este debate, Rocío Martínez y 'Lobo' Carrasco han protagonizado un cara a cara en El Chiringuito. Centrándose en el estilo de juego, el 'Lobo' ha hecho especial hincapié en la convivencia y en la elección de los compañeros adecuados, mientras que Rocío ha aseverado que las cosas han cambiado y que este año la situación es muy distinta a la de temporadas atrás.

La esencia del estilo del 'Lobo'

"¿Con qué estilo ha ganado el Barça las últimas Champions? Si en vez de en términos deportivos lo llevo a la calle, tienes que elegir con quien quieres convivir, porque como elijas mal, puedes ir a precipicio, a la ruina, al manicomio".

Elogios a sí mismo como futbolista

"En el fútbol yo elegí jugar bien. Era delantero y regateador y me fue muy bien. Como me fue bien, voy con todo pero escuchando también las opiniones de otras personas, porque cuando no tengo el balón, ahí si que tengo que volverme a lo que a ti te gusta".

El contraataque de Rocío

"A mí me gustan muchas cosas, yo no soy excluyente en la vida. ¿Tu ves los partidos de fútbol conmigo en mi casa para saber lo que me gusta y lo que no me gusta? Tu pensamiento es que o te gusta el fútbol de toque o no te gusta el fútbol, y a mí por ejemplo el contraataque me encanta".

Críticas al Barça

"Este equipo no es el del sextete, no me puedes decir que están jugando igual que en aquella época. Ahora están echando mucho de menos a Arthur, Busquets tampoco está bien últimamente y cuando Messi está a su nivel puede hacer lo que quiera, pero no me puedes decir que el Barça ha ganado la Champions cuando ha jugado muy bien porque entonces este año tampoco la va a ganar".

