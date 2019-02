José Luís Sánchez: "Los árbitros no quisieron ver otra cosa en la final de Copa"

La final de la Copa del Rey de baloncesto dejó una de las decisiones más polémicas de la historia de este deporte. El partido llegaba a su fase final y tras una bandeja fallada por Tomic, Randolph se hacía con el rebote, sin embargo, los árbitros, decidieron pitar tapón ilegal, lo que hizo que el Barcelona se llevara la final.

◘"Los ÁRBITROS no quisieron VER OTRA COSA. No se puede SEÑALAR algo que NO HA SUCEDIDO"◘. ENFADO MONUMENTAL de @JLSanchez78 en #ChiringuitoFinal pic.twitter.com/lRHgIjZUcR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 18 de febrero de 2019

Esta mala decisión fue todavía más grave debido a que los árbitros utilizaron la tecnología Instant Replay, por lo que los aficionados no pueden creer como, a pesar de esa ayuda, finalmente pitaron el tapón ilegal.

La ACB realizó un comunicado afirmando que hubo "graves errores" en la final, pero esto no ha sido suficiente para el Real Madrid debido a la gravedad de la situación. Prueba del enfado de la afición madridista fue José Luís Sánchez. El tertuliano llegó a insinuar que los árbitros habían pitado eso por voluntad propia y no por un error, debido al uso de la tecnología.

Polémica última jugada del Barcelona Lassa ACB

El error no se puede perdonar

"Había cinco árbitros que son cinco profesionales y no se atrevieron. Se puede aceptar un error humano, pero no se puede tolerar lo que pasó con la tecnología. Con la tecnología no interpretas, y no puedes señalar algo que no ha ocurrido".

José Luís Sánchez ataca directamente a los árbitros

"Los árbitros no quisieron ver otra cosa, ¿por qué no vieron las once tomas? Podrían haberse tirado tres minutos, el partido estaba acabado y decidían un título".

[Más información en: El Real Madrid considera "lamentable" el comunicado de ACB y no descarta tomar medidas próximamente]