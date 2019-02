Carreño: "Entiendo el cabreo del Real Madrid, el de los árbitros no"

El Real Madrid no entiende nada de lo ocurrido este domingo en el final del partido. Una canasta que no debió subir al marcador fue la gota que colmó el vaso de un arbitraje escandaloso. Pero la situación no se ha calmado. Después de varios comunicados de la ACB y los árbitros admitiendo "errores graves", se ha confirmado que se han retirado las licencias de Felipe Reyes y Facundo Campazzo.

Acta arbitral de la final de la Copa del Rey. Foto: Twitter. (@partidazocope)

Manu Carreño abrió El Larguero con las últimas noticias que han depurado la última acción de la Copa, que costó el título a los hombres de Pablo Laso. El presentador entiende la reacción del Real Madrid y no los comunicados de los árbitros, que no solucionan nada de lo ocurrido.

La reacción arbitral

"Como si tienes que estar 10 minutos, y ves bien la jugada. No puedes presentarte 'cagado' delante del monitor e intentar arreglar la última jugada".

El comunicado del Real Madrid

"Entiendo el cabreo del Real Madrid, el de los jugadores, pero el de los árbitros, no lo entiendo, ha sido muy grave lo que ha pasado, es inexplicable".

La jugada de Randolph

"Si no se pita la falta de Randolph no se puede revisar nada, se reviso la otra y todo el mundo se quedo sin palabras ante el error que acababan de cometer".

La retirada de licencias

"A Facundo Campazzo y a Felipe Reyes no les va a pasar nada, como mucho recibirán una sanción económica, a los árbitros les espera una nevera muy larga".

