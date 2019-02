Balboa, indignado: "Da igual cómo entrene, Isco va a seguir sin jugar"

El Real Madrid ganó en la noche del domingo al Alavés en el Santiago Bernabéu. El conjunto madridista se mostró sólido y gracias a un esfuerzo colectivo fue capaz de salir victorioso con un marcador de 3-0. Uno de los nombres propios del partido fue el de Isco Alarcón, puesto que salió del banquillo cuando quedaban muy pocos minutos para el final del choque. Javi Balboa habló en El Chiringuito sobre la situación del internacional español.

El antiguo futbolista merengue se mostró muy emocional ante este hecho. Recordó una situación personal, en la que por mucho que se esforzara, las cosas no iban a cambiar y él no iba a jugar. Por ello, por pura empatía, el exjugador del Benfica y otros equipos defendió al centrocampista.

A veces a igual el esfuerzo en los entrenamientos

"Estas cosas pasan. Por mi propia experiencia: estas cosas pasan. A mí me ha pasado personalmente. Tú te puedes estar dejando los cuernos en cada entrenamiento día tras día y el entrenador, por lo que sea, no te pone y te saca en dos minutos".

¿Le ha puesto Solari la cruz a Isco?

"Es imposible que rindas en dos minutos. Yo no digo que él (Isco) no se haya equivocado, pero es imposible. Aunque estés entrenamiento tras entrenamiento, el entrenador te ha puesto la cruz y no te va poner, y punto, eso es así. A lo mejor estás haciendo más que otro que está jugando y se está tocando las narices en el entrenamiento".

Isco puede estar entrenando bien, pero no va a jugar

"A ti, si te están exigiendo más, si te están pidiendo que corras más, y tú corres más que el otro, aunque hagas eso, hay entrenadores que no te van a poner. Isco no va a jugar".

