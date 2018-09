Guasch: "Lopetegui está de notable alto"

Tras la decisión de Zinedine Zidane de abandonar el Real Madrid, en la entidad de Chamartín tuvieron que ponerse manos a la obra para encontrar un sustituto. Sonaron muchos nombres, pero finalmente el elegido fue Julen Lopetegui. El fichaje del técnico vasco llegó envuelto en polémica por culpa de la decisión de Rubiales de echarle justo antes del inicio del Mundial de Rusia, sin embargo, el entrenador decidió pasar página y comenzar a trabajar en su nuevo cargo.

Y de momento las cosas no le van mal. El equipo merengue brilla con su juego y se ha sobrepuesto a la salida de Cristiano Ronaldo, por lo que la labor de Lopetegui a los mandos del Madrid va por buen camino. Eso misma piensa Tomás Guasch. El periodista ha evaluado los primeros cien días del exseleccionador en El Partidazo de COPE, y le ha dado buena nota.

"Lopetegui está de notable alto", aseguraba el periodista catalán en dicho programa de radio. Además, respecto al partido de este sábado frente al Espanyol, Guasch destacaba también la labor del madridista y de Rubi a los mandos de sus equipos. "El partido enfrenta a dos entrenadores que tenían equipos en situación complicado y los han llevado a una muy buena situación", destacaba el periodista.

Lopetegui da indicaciones durante un partido Reuters

El borrón de la Supercopa

La única muesca que se le puede poner a Lopetegui en el tiempo que lleva como entrenador del Real Madrid, es no haber conseguido ganar la Supercopa de Europa al Atlético de Madrid. Sin embargo, para Guasch esto no fue culpa del entrenador. "La Supercopa no la pierde él", comenzaba asegurando el periodista, "la pierde un defensa que se vuelve loco", afirmaba en referencia al error de Marcelo en uno de los goles del conjunto rojiblanco, el que suponía el empate a dos en el marcador.

El propio Lopetegui ha asegurado que las notas se ponen a final de temporada, cuando se pueda hacer balance de lo visto durante todo el curso. Sin embargo, en sus primeros cien días como técnico madridista, el vasco no sale mal parado del primero de sus examenes.