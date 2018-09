Edu Pidal: "Keylor va asumiendo que va a tener pocas oportunidades"

Una vez finalizado el parón de selecciones y con la mirada apuntando a la cuarta jornada de La Liga. La portería del Real Madrid vuelve a estar bajo el foco. ¿Jugará Keylor Navas o Thibaut Courtois? Ese es el interrogante que tiene sin dormir a más de uno desde que llego el belga.

Acerca de este tema se ha querido pronunciar Edu Pidal en el programa de El Transistor de Onda Cero. Este piensa que el costarricense no estará tanto tiempo bajo palos como los últimos años, ya que la sombra del Guante de Oro del Mundial de Rusia 2018 es muy larga.

"Después de estos parones que Keylor Navas iba siempre con Costa Rica, solía jugar Kiko Casilla. El primer partido después del parón solía ser suyo", empezaba diciendo. "Ante el Athletic, Keylor tiene seguro perdida su silla porque juega Courtois cien por cien", confirmaba sin duda alguna el tertuliano.

"Yo creo que va asumiendo que va tener pocas oportunidades. Creo que poco a poco va siendo consciente, como todo el mundo, de que Courtois va a ser el fijo en la portería blanca", aseguraba de cara al futuro merengue. Algo que en realidad está en mano del técnico de Asteasu.

Courtois calienta en el Santiago Bernabéu EFE

El once ante el Athletic

"Venía diciendo desde el lunes que me daba la sensación de que podían tener la oportunidad muchos jugadores que habían entrenado en Valdebebas durante esta semana del parón liguero, pero creo que no va a haber tantos campos como yo podía intuir", expresaba -descubre aquí el once titular del Real Madrid en San Mamés-.

"Yo creo que te doy un once con Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos y Modric, Asensio y Benzema, y de ahí me puedo equivocar en uno o dos", enunciaba. Sin embargo, proseguía con que pensaba que podía descansar "Casemiro porque fue el último en llegar con la selección de Brasil, puede que se quede Asensio y entre Isco, pero no me da la sensación de que sea una revolución porque el Real Madrid tiene un partido complicado en San Mamés, no es fácil ganar en Bilbao", puntualizaba.