Algo se rompe con Mbappé en Francia: "Espero que se vaya, de todo corazón"

No ha pasado ni una semana desde el inicio del año y alguno ya se ha cansado del tema más morboso en el fútbol de los próximos meses: el 'caso Mbappé'. Sí, otra vez. El delantero francés vuelve a ser libre para decidir su futuro y de nuevo ha empezado el vaivén sobre su figura: renovará con el PSG, fichará por el Real Madrid, la aparición de 'terceros'...

Lo cierto es que desde hace varios años se ha vuelto un tema recurrente en cada mercado de fichajes. Es más, la situación de ahora recuerda a muchos a la de 2022. Fue la última vez en la que a Mbappé le quedaban solo unos meses de contrato y día sí y día también copaba las portadas. Ya se sabe cómo acabó aquella vez, con sus sonadas calabazas al Real Madrid en el último momento para seguir en París.

¿Qué pasará ahora? Desde Francia se vende un relativo optimismo en el PSG acerca de firmar otra renovación, pero hay alguno al que se le tuerce el gesto cuando habla de Mbappé. Es el caso del exjugador Christophe Dugarry. En su intervención más reciente en el programa de Rothen en RMC ha dejado unas declaraciones que están dando que hablar.

Dugarry sorprende al declarar lo que quiere que ocurra con Mbappé: "Espero que se vaya, de todo corazón", dijo. Y no se queda ahí la cosa, ya que también reveló que está "harto" de que cada seis meses se vuelva a hablar del futuro del astro nacido en Bondy.

El exinternacional con Francia le abre la puerta para que "se embarque en un proyecto de club y deje de ser en un proyecto más personal".

Los ataques de Dugarry contra Mbappé

Dugarry habló de lo que, para él, es un mal momento deportivo de Mbappé: "Creo que se está estancando. Encuentro que en sus duelos es cada vez más predecible, le falta fuerza, carácter en la pelea. Encuentro que desaparece con demasiada frecuencia de ciertos combates. En la actitud, con los brazos cada vez más levantados, es algo bastante negativo que envía".

Además, cree que está fracasando como estrella absoluta del equipo tras las salidas de Messi y Neymar el pasado verano: "Quería todos los poderes, ser el líder del equipo y ahora que lo es sentimos que es un niño pequeño. A veces tenemos la impresión de que el traje le queda grande. Cuando quiere que su equipo ataque, su entrenador le dice que tiene que defender. Cuando quiere jugar por la izquierda, lo ponemos como delantero centro".

Christophe Dugarry, durante el programa de Radio Montecarlo RMC

"Me siento un poco perdido, no siento una simbiosis. Puedo entender lo que pasó el verano pasado cuando lo dejaron de lado. No huele bien desde hace unos meses en el PSG", añadió sobre la situación de Mbappé.

Por último, admitió estar cansado de un asunto que se volvió a abrir el pasado 1 de enero: "Estoy cansado de escuchar tonterías cada seis meses sobre su futuro club. Él sabe muy bien que durante seis meses los medios sólo hablarán de eso. ¿Le gusta estar en el centro del debate en este tipo de situaciones? No lo sé. Tengo la impresión de que cada seis meses es: 'Se queda, se va'. Estoy harto. Quiero que Mbappé se embarque en un proyecto de club y deje de ser en un proyecto más personal. Estoy cansado de escuchar tonterías sobre su futuro club cada seis meses. Estoy harto. No me interesa, ya no me interesa".

