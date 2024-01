Así ven en Francia el 'caso Mbappé': optimismo del PSG y la nueva estrategia del Real Madrid

La maquinaría se puso a toda marcha este 1 de enero: Kylian Mbappé vuelve a estar en el centro de la actualidad. ¿El motivo? De nuevo es libre de negociar con el club que quiera, igual que en 2022, aunque entonces ya se sabe lo que acabó ocurriendo y ahora todo lo que gira a su alrededor es diferente.

Las veces que el nombre de Mbappé aparece en los titulares se ha multiplicado desde este lunes. En España y en Francia donde más. En el país galo, medios como L'Équipe, Le Parisien o RMC Sport van dando pinceladas sobre cómo se encuentra el tema y lo interesante es conocer lo que más cerca les queda: las sensaciones de Mbappé y del PSG.

De lo primero, poco hay que decir por ahora. Nadie sabe qué quiere hacer Mbappé con su futuro y puede que ni siquiera él mismo lo sepa. Hace mucho que el delantero no habla sobre los rumores, habiendo aprendido de las veces que en el pasado sí lo hizo y provocó un terremoto en el entorno de su club, el PSG.

Sin embargo, los medios franceses sí han ilustrado más el punto en el que se encuentra el PSG o que quiere aparentar que está. Y no sería otro que de tranquilidad y optimismo ante los pasos que pueda dar Mbappé en las próximas semanas o meses.

Tranquilidad porque para el PSG ha cambiado el escenario respecto al pasado verano, cuando puso al jugador en el mercado por su decisión de ejecutar su opción de ampliar hasta 2025. Tras aquella crisis, el club y el jugador llegaron a un pacto según el cual Mbappé renunciará a varias cláusulas pactadas en la renovación de 2022 y cuyo valor total asciende, según RMC, a 80 millones de euros.

Pero además se habla de que el PSG tampoco ve lejana la posibilidad de que Mbappé vuelva a renovar y siga en el club pasada la temporada. El dinero no será problema y la oferta que se le haga será la más atractiva, económicamente hablando, de las que reciba. La relación con el jugador se habría vuelto a estabilizar tras un verano movido y este aún tiene objetivos por cumplir en el club de su ciudad.

El Liverpool entra en escena

En Francia también hablan de los posibles destinos de Mbappé si finalmente decide salir. Se habla mucho del Real Madrid, pero también del Liverpool. El diario Le Parisien apunta que el club inglés está interesado en el delantero francés y puede plantar cara al Madrid por su fichaje. Para Klopp y los directivos reds, Mbappé sería el sucesor ideal de Mohammed Salah como estrella del equipo.

En cuanto al Real Madrid, también los medios galos dan por hecho que volverá a intentarlo con Mbappé. Eso sí, apunta a ser la última vez y se hacen eco de lo que sale desde España para afirmar que el club blanco sigue una nueva estrategia. Esta no es otra que dar un plazo concreto al jugador para que se decida: hasta mediados de enero.

El Madrid no quiere verse envuelto en otro culebrón que, incluso, pueda jugar con su prestigio como ocurrió en 2022. Es por eso por lo que, si Mbappé está interesado en firmar con el club blanco el próximo verano, ha de hacerlo saber este mismo enero y el pacto se sellaría antes de mediados de mes mediante un preacuerdo. En caso de abrirse negociaciones, el Madrid deberá informar al PSG como obliga la normativa FIFA.

"¿Cómo voy a gestionar la situación de Mbappé? Pues como lo he hecho siempre hasta el momento" Luis Enrique, entrenador del PSG

Hasta el momento, el único personaje relacionado con este caso en hablar en público ha sido Luis Enrique. Al entrenador del PSG le preguntaron al respecto en una rueda de prensa celebrada este martes: "¿Cómo lo voy a gestionar? Pues como lo he hecho siempre hasta el momento. No es un tema que dependa de mí, no soy la persona que debe responder a esta cuestión", zanjó. Así pasan en Francia las primeras horas desde que Kylian vuelve a ser 'libre'.

