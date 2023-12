Ancelotti: "¿La Superliga? El día 21 puede pasar algo importante para cambiar la historia del fútbol"

El Real Madrid se despide de su público hasta 2024 este domingo. La visita del Villarreal (21:00 horas) será el último partido que se juegue en el Santiago Bernabéu antes de acabar el año y el equipo blanco busca los tres puntos. Carlo Ancelotti habló en rueda de prensa el día de antes y trató diferentes puntos de actualidad.

Preguntado sobre su posible renovación, volvió a dejar claro que ni de su parte ni de la del Real Madrid "hay prisas". También confirmó que tiene decidido qué portero será el titular ante el Villarreal -pero no quiso revelarlo sin haber hablando antes con ellos- y se refirió a las dudas con el lanzamiento de penaltis.

Ancelotti también habló de un Endrick de visita en Madrid, y que este sábado fue uno más en Valdebebas, y de la Superliga Europea que se asoma a la semana más clave de toda su existencia.

Portero contra el Villarreal

"Lo tengo decidido, pero todavía no he hablado con los dos. No quiero que lo sepan leyéndolo de la prensa ante que de mi boca. Por eso no lo digo. Kepa y Lunin me hacen dudar".

Regalo de la renovación

"El regalo es seguir siendo el entrenador del Real Madrid. Es lo más importante. El regalo me lo pueden dar los jugadores ganando mañana y contra el Alavés y pasando unas Navidades tranquilas".

Balance de la temporada

"Es una primera parte de la temporada en la que, a pesar de los problemas, la hemos manejado bien. Lo que pasará, no lo sé. Pero tengo confianza para la temporada como la tengo para mañana. La temporada es muy larga y quedan seis meses más".

Visita de Endrick

"A los jóvenes, en general, les aconsejo disfrutar del momento y de lo que están pasando. Está progresando muy bien y estamos muy contentos de que pueda ser nuestro jugador en julio. Me alegra que nos haya visitado, que vaya al partido de mañana y hemos hablado un rato con él, pero tenemos que esperar a julio".

Lanzadores de penaltis

"El año pasado estaba muy claro: Benzema y luego Modric. Ahora ha cambiado. Modric, que es el primer lanzador, no jugaba al principio y tenemos otro buen lanzador, Joselu, que tampoco juega siempre. Estamos entrenando, pero el lanzamiento de penaltis no es una cuestión solo técnica sino también de ambiente. Depende del momento".

La Superliga

"Para opinar hay que esperar al día 21, que puede ser que ocurra algo importante para cambiar la historia del fútbol. Para cambiar los calendarios y muchas cosas. Hay que esperar al 21".

Renovación

"Si el club está contento, sabe que yo estoy contento. No hay ni prisas ni problemas para renovar".

Evolución de Endrick

"Está aprendiendo español y está encantado de lo que ha sido capaz de lograr. Ha trabajado muy bien, ha ganado títulos y está disfrutando del momento. Está focalizado en lo que tiene que hacer y nosotros le esperamos para julio".

Xavi y la dificultad del Barça

"No puedo decir cuál es el equipo más complicado. En general, que un entrenador tenga críticas es normal. Hay que aceptarlo. Luego cada uno considera qué crítica considera justa y qué no. Ser criticado es normal porque el juicio a los entrenadores depende de los resultados. A nadie le importa la metodología, la habilidad de manejar ciertas situaciones... El juicio solo depende de si gana o no gana. Lo sabe bien Xavi, que para mí es un gran entrenador. Tiene capacidad para resolver estas situaciones".

Vuelta de Kroos a Alemania

"Si Kroos vuelve a jugar con Alemania, Alemania tiene la suerte de contar con uno de los mediocampistas más importantes del mundo".

Los tiempos de su futuro

"El timing es el 1 de julio de 2024. Hasta el 30 de junio de 2024 estamos aquí".

Sigue los temas que te interesan