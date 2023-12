Ancelotti, molesto con el calendario y LaLiga: "Jugar el 21 de diciembre en Vitoria no tiene sentido"

Carlo Ancelotti volvió a dar una rueda de prensa ante los medios de comunicación antes del partido frente al Granada. El técnico italiano analizó las claves del Real Madrid y habló sobre Jude Bellingham, descartando su ausencia frente al conjunto nazarí este sábado.

Por otro lado, se encargó de aseverar que el jugador inglés es "muy respetado" dentro del club por su gran trabajo, algo que demuestra que Bellingham no es solo goles en el campo. También se encargó de señalar que Kepa ya está disponible, aunque será Lunin el que juegue frente al Granada.

Además, como viene siendo habitual en sus ruedas de prensa, Ancelotti volvió a dejar un palo contra el calendario, que exprime al equipo y genera cantidad de lesiones en sus futbolistas.

Gran inicio de temporada

"El objetivo es conseguir mantener la buena racha. Queremos seguir manteniendo el buen juego y lograr la victoria. Queremos seguir con los buenos resultados".

Jude Bellingham

"Estará para jugar mañana. No tiene ningún problema, solo está cansado y tiene unas molestias. Mañana está bien y jugará el partido ante el Granada".

Ocho lesionados

"Es un problema general, no solo nuestro. En cada partido caen jugadores. El calendario aprieta mucho en estos momentos, cuando se deciden las cosas en Europa. Tenemos que aguantar y, también, es una oportunidad. Los jugadores que han tenido menos protagonismo han podido mostrar ahora su calidad".

Vuelta de Kepa

"Kepa está disponible y después hablaré con él. Hoy ha entrenado y ha tenido el alta médica. Mañana jugaremos con Lunin y después ya veremos".

Calendario

"Es así, qué podemos hacer. Quería destacar el partido que nos pusieron el jueves 21 a las 21.30. En Vitoria va a estar bastante frío, pero es lo que hay. Creo que se podría jugar antes, porque tenemos jugadores que se van para celebrar la Navidad. Esto les va a quitar días de descanso. No tiene sentido poner ahí el partido".

Fede Valverde

"Es difícil saber dónde Valverde aporta más. Aporta en cualquier sitio que le ponga, es un perfil de mediocampista muy completa. Aporta mucho y en muchas facetas, como la de meter goles o meter energía y calidad. Es una pieza fundamental para nosotros".

Bellingham

"Me recuerda a mi en las uñas. Es un jugador fantástico, espectacular. Es muy respetado, no solo por los goles, sino por el trabajo que realiza. Es muy respetado por el vestuario".

Bajón del Real Madrid

"Quién sabe si el bajón puede llegar mañana. El fútbol cambia rápidamente y los malos momentos llegan en cualquier instante. No lo podemos planificar, sabemos que va a llegar. Nosotros trabajamos para mantener esta dinámica".

Goles de Bellingham

"No me atrevo a pedirle goles a Bellingham. Está marcando porque tiene esta fantástica habilidad de llegar a la portería rival en el tiempo justo. Quiero destacar todo el respeto que hay hacia él por el trabajo que hay".

Lesiones

"Esto es un tema completamente distinto. El planteamiento que ha hecho el club este verano ha sido fantástico, los números nos están dando la razón".

Rüdiger

"El descanso de Rüdiger ya lo veremos. Ha mostrado en todos los partidos mucha concentración y buena actitud. Es un central buenísimo para nosotros".

Importancia de Toni Kroos

"La decisión que él va a tomar es suya, pues tiene todos los ingredientes para tomar la decisión. Es muy querido aquí. Sigue con la calidad habitual y la regularidad habitual. Todos los jugadores que le han puesto a su lado han rendido y él no ha cambiado su actitud. Su nivel es el de siempre".

Rol de Bellingham

"Él es muy respetado por lo que hace en el campo, no solo por los goles. Es muy humilde y se encuentra bien con todos. Entrar en el vestuario del Real Madrid es muy fácil. Para los nuevos que entran es mucho más sencillo".

A quién se parece Bellingham

"A Di Stéfano no le he visto jugar. A Cruyff y Zidane sí, pero estoy sorprendido con él como la primera vez que vi a Kaká. No digo que sean lo mismo, pero sí que comparten similitudes".

Canteranos

"Nico Paz lo está haciendo muy bien y tuvo protagonismo con el Nápoles. Los jugadores de la cantera que están con nosotros ahora están listos para jugar".

Mejor momento en el Madrid

"Creo que es un momento positivo, ya que noto mucho cariño por parte de todos. Es muy importante porque el momento complicado va a llegar".

Luna de miel en Madrid

"Estamos muy bien, porque la ilusión la tenemos. El cariño que noto alrededor de mi me da más motivación".

Endrick

"Lo estamos observando y estamos encantados con él. Su progresión es rápida y estoy encantado de que pueda estar con nosotros la próxima temporada".

