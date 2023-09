Horario y dónde ver el Atlético de Madrid - Real Madrid: fecha, hora y TV del partido de La Liga

El Atlético de Madrid y el Real Madrid se miden en el primer derbi de la temporada. Los de Ancelotti visitan el Metropolitano en busca de afianzar su liderato, mientras que los rojiblancos necesitan los tres puntos para no descolgarse de los primeros puestos.

El equipo blanco llega a la cita con pleno de victorias. Han vencido en sus cinco primeros partidos de liga y también sacaron adelante, con sufrimiento, su debut en Champions el pasado miércoles ante el Unión Berlín.

Por su parte, el Atlético de Madrid está atravesando un pequeño bache. Los de Simeone cayeron goleados en su último encuentro ligero por tres a cero frente al Valencia. Además, tuvieron mala suerte en su debut europeo. Fueron superiores a la Lazio, pero un gol del meta de los italianos en el descuento les privó de la victoria a los atléticos.

[Ancelotti confirma a Vinicius para el derbi: "Ya veremos qué papel va a tener, riesgo hay cero"]

Una de las noticias del derbi es la vuelta de Vinicius Jr. El brasileño, que cayó lesionado el pasado 25 de agosto ante el Celta de Vigo, reaparecerá en el duelo ante el Atleti. No se sabe si será titular o no. Ancelotti no quiso dar pistas en la rueda de prensa, pero confirmó que estará en la lista.

En el lado rojiblanco también hay buenas noticias. Y es que Koke Resurreción vuelve también al verde. El internacional español se lesionó en la primera jornada de liga y llega al derbi para ayudar al equipo en una posición muy mermada por las lesiones. Al igual que Vinicius se desconoce si saldrá de inicio o lo hará desde el banquillo.

En cualquiera caso, Griezmann y Bellingham serán las dos estrellas de cada conjunto. El francés está poco a poco recuperando su gran versión del curso pasado y el inglés está siendo el mejor jugador del campeonato. Marcó ante el gol del triunfo del Madrid ante el Unión Berlín y suma 6 goles en 6 partidos disputados.

¿Cuándo se juega el Atlético de Madrid - Real Madrid?

El encuentro entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid tendrá lugar este domingo 24 de septiembre. En cuanto al horario, se disputará a las 21:00 hora peninsular. En México serán las 13:00, mientras que en Argentina serán las 16:00.

Vinicius, durante su último partido con el Real Madrid. REUTERS

¿Dónde se juega el Atlético de Madrid - Real Madrid?

El duelo se disputará en el Cívitas Metropolitano, estadio con capacidad para 70.460 espectadores. El feudo rojiblanco trae buen recuerdo al Real Madrid que logró el triunfo el año pasado.

¿Dónde se podrá ver el Atlético de Madrid - Real Madrid?

El encuentro entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid correspondiente a la sexta jornada de liga se podrá ver en DAZN LaLiga.

También se podrá seguir el encuentro gracias a la cobertura que EL ESPAÑOL hará del partido correspondiente a la jornada 6 de La Liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

Sigue los temas que te interesan