Ancelotti: "Estoy enfadado, el penalti lo tenía que tirar Luka Modric, pero han elegido a Rodrygo"

El Real Madrid se llevó la victoria en Balaídos ante el Celta de Vigo y de esta manera logró su tercer triunfo consecutivo en este arranque de La Liga. Sin embargo, los blancos tuvieron que sudar y tan sólo un gol de Jude Bellingham gracias a un gran remate de cabeza pudo desequilibrar un choque que pudo caer de cualquiera de los dos lados.

El equipo de Carlo Ancelotti gozó en la segunda mitad de un penalti que podía haber facilitado mucho las cosas ante un buen Celta, pero Rodrygo se encontró con una gran parada de Javi Villar en su lanzamiento.

Esto no le gustó demasiado al propio técnico italiano, que en la posterior rueda de prensa se mostró disgustado por la elección del lanzador. Ancelotti confesó que Rodrygo no debería haber lanzado desde los 11 metros, sino que tenía que haber sido Luka Modric, así que pedirá explicaciones a sus jugadores durante los próximos días.

Dos nombres propios

"Bellingham sigue marcando y aportando al equipo. Vinicius tuvo una molestia y lo hemos cambiado, vamos a ver ahora qué tiene, pero es una molestia en el muslo".

La lesión de Vinicius

"No creo que sea grave. Él quería seguir porque no es algo muy serio. No va a jugar ante el Getafe, pero en el parón va a recuperar. Ha sido un poco raro, porque había empezado muy bien y parecía incontrolable. Sin él nos ha costado más porque el Celta ha jugado bien atrás. No hemos encontrado espacios y hemos tenido dificultades por su buen trabajo atrás".

[Bellingham se vuelve a vestir de héroe y le da la victoria al Real Madrid ante el Celta en Balaídos]

El penalti

"No tienen libertad para elegir el lanzador. No sé qué es lo que ha pasado, pero tenía que tirar Luka Modric y no sé qué ha pasado. El que tenía que tirar en un inicio era Vinicius, pero no estaba ya. Han elegido a Rodrygo, y no me ha dado tiempo a decir que tenía que ser Modric".

Su cabreo

"Estoy un poco enfadado, sí. En ese momento ha sido difícil de comunicar, se lo he dicho a Fede Valverde pero no me ha dado tiempo. Lo miraremos en los próximos días".

Kepa y su debut

"Ha jugado bien, ha sido un buen partido a nivel colectivo. No ha sido una victoria de calidad sino de compromiso. Ha habido alguna cosa mala como lo de Vinicius o el penalti, pero lo intentamos hasta el final. Kepa merecía jugar, en estos tres partidos se ha visto que la portería estaba bien cubierta. Veremos en los próximos partidos".

Vinicius, lesionado. REUTERS

El mercado

"No hace falta fichar a nadie en ataque, está cubierto. Ahí están los datos, llevamos seis goles sin Karim, sin Vinicius... Tenemos recursos. La plantilla está demostrando que es una plantilla completa. Ganamos sin Courtois, Militao, Karim, Vini... Está bien confeccionada".

Lo de Bellingham

"Los goles no son lo más importante, pero lo está haciendo bien, se mueve bien, es inteligente y llega en el momento justo al sitio justo. Tiene una gran habilidad para el desmarque".

Sigue los temas que te interesan