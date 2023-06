Benzema se despide: "Quería retirarme en el Real Madrid, pero la vida a veces da otra oportunidad"

"Uno, dos y tres... ¡Hala Madrid". Como en 2009, en su primer día de blanco, Karim Benzema se despidió del club con la misma frase. Un emocionado Florentino Pérez recordó a aquel delantero que hace 14 años llegó al Real Madrid como un niño y se marcha ahora "como un mito".

Los sentimientos estuvieron a flor de piel en un acto íntimo, celebrado en Valdebebas, donde a Benzema le acompañaron solo su hermano, Florentino, Carlo Ancelotti, algunos compañeros como Nacho, Modric, Lucas Vázquez y Courtois y embajadores y directivos del club. Nada de prensa en un homenaje donde sí estuvieron muy presentes los 25 títulos que Karim ha ganado como madridista.

"Hoy es un día muy difícil para mí. Me vienen a la memoria muchos recuerdos", iniciaba Florentino un discurso en el que agradecía a Jean-Michel Aulas, antiguo presidente del Lyon, que en 2009 facilitara el traspaso de Benzema al Real Madrid. En realidad todo arrancó con una visita del propio Florentino a la casa de los padres de Karim, la cual quiso recordar el francés: "Tenía 21 años y fuiste a mi casa, con mis padres. Cuando te vi sabía que eras el hombre que habías fichado a Zidane y Ronaldo. Ahora me querías a mí".

Aquel día arrancó una era gloriosa, en la que Benzema ha conquistado cinco Champions League y ha escrito su nombre con letras doradas en la historia del Real Madrid. Es el segundo máximo goleador histórico del club y el extranjero que más partidos ha vestido la camiseta blanca. Pero todo llega a su final y el '9' se despidió este 6 de junio.

"Te has convertido en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y este es momento de recordar la fortuna que ha sido tenerte todos estos años. Has hecho cosas increíbles con esta camiseta. Todos nosotros estamos muy orgullosos de ti. Llegaste muy joven y te has convertido en uno de los grandes símbolos del club, una leyenda. Has conseguido emocionarnos a todos los que amamos el fútbol, aunque algunos tardaron en entenderte", relató Florentino Pérez.

Benzema ya ha firmado con el Al Ittihad

El presidente del Real Madrid recalcó que Benzema es un jugador que siempre ha "defendido los valores del club" y que, como presidente, "en todos estos años no sabría ponerte un 'pero' en tu comportamiento". Por eso no se le han cerrado las puertas ahora que ha escogido irse a Arabia Saudí: "Te has ganado el derecho a decidir tu destino, un futuro que solo a ti te pertenece y nosotros tenemos que respetarlo", señaló Florentino.

"Voy a dejar este club y me hace daño", reconocía un Benzema al que le costaba sacar las palabras por la emoción. Todo se precipitó la pasada semana, en cuestión de días. Karim, de hecho, renuncia con esta decisión a su mayor deseo: "Tenía el sueño de firmar con el Real Madrid y retirarme aquí, pero la vida a veces da otra oportunidad", explicó sobre su adiós. El '9' ya firmó este lunes su contrato con el Al Ittihad, el club saudí en el que jugará los próximos dos años.

Benzema recibió una despedida acorde a su figura y Florentino se detuvo en lo logrado la pasada temporada, que concluyó con la conquista de La Decimocuarta y el posterior Balón de Oro de Karim: "Ningún aficionado podrá olvidar las remontadas del año pasado", dijo el presidente del Madrid.

"Gracias por engrandecer la historia de este club. Viniste como un niño y te marchas como un mito. Allí donde te encuentres serás uno de nuestros grandes embajadores. Gracias Karim por esta historia que hemos vivido juntos y que, sin duda, ya es eterna", terminó un Florentino que estuvo a punto de romperse. Porque se va Benzema, aquel jovencito al que fue a buscar cuando era un crío y bajo su amparo se convirtió en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Un capítulo dorado se cierra con su adiós.

