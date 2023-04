Ancelotti: "El calendario no tiene sentido, cada uno va a lo suyo y los jugadores no pintan nada"

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido contra el Celta de Vigo. El técnico del Real Madrid se mostró muy enfadado con la enorme carga del calendario, que ha provocado que los partidos se hayan acumulado semana tras semana.

También quiso explicar el enfado de Karim Benzema frente al Chelsea. El francés no recibió de buen gusto la sustitución y vio cómo se tenía que retirar mediada la segunda parte, algo que Ancelotti ha apuntado como normal debido a las rotaciones debido a la carga de encuentros.

Además, tuvo palabras de halago hacia su próximo rival en Champions League, el Manchester City. Gabri Veiga fue también objeto de reconocimiento por parte del técnico italiano debido a su calidad sobre el terreno de juego.

[Alaba, dos semanas de baja: qué lesión tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid]

Dificultad contra el Celta

Tenemos mucho respeto contra un equipo que lo está haciendo muy bien. Llega en una buena dinámica con mucho talento individual como Aspas o Veiga. Hay que respetarlos y salir a ganar.

El City de Guardiola

"Creo que su equipo ha cambiado un poco, pero sigue siendo muy fuerte aunque con más individualidades. No es que tengamos que hacer un cambio de planteamiento, hay que ser mejor que el rival y punto".

Favoritismo del City

"No es un tema que esté en mi cabeza que seamos favoritos o no. Es una eliminatoria muy igualada y a ver lo que pasa".

Pelea por La Liga

"Sí, nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Hay que pelear hasta el último partido. Cada partido es bueno para confirmar nuestra dinámica y se trata de tener una buena dinámica. Los partidos de Liga sirven para esto, después de los partidos contra el Cádiz y el Chelsea estamos bien. Hay que seguir así hasta la Copa del Rey. El calendario no tiene sentido, hay muchos partidos. Cada uno piensa en lo suyo, La Liga, la UEFA, la FIFA... Los jugadores no pintan nada en esto, tiene que cambiar algo. Hay demasiados partidos".

Halagos del City

"Sí, porque el Real Madrid es un equipo muy respetado. Cuando te lo dicen es bueno y si es de Guardiola, aún mejor".

Repetir once en Copa

"Pueden jugar los mismos jugadores, sí. Se pueden cambiar un poco las costumbres después de los partidos. Nosotros no nos quejamos del hecho que se pueda jugar martes o miércoles, se puede recuperar bien. Y nosotros estamos acostumbrados. He llegado a escuchar que es malo tener días libres. Desde el 30 de diciembre los días libres han sido ocho, no teniendo en cuenta el parón".

Enfado de Benzema

"Lo importante es explicarlo. Si puedo quitarle minutos, lo voy a hacer. Lo he quitado porque pensaba que el partido estaba acabado y pienso en darle un poco de descanso más como Kroos y Modric. No tenía sentido que siguiera con ese pequeño problema y el partido decidido. Lo ha entendido perfectamente".

Ancelotti se saluda con Benzema tras el partido. REUTERS

Gabri Veiga

"Me gusta como futbolista, como Iago Aspas. Son jugadores de calidad que lo pueden hacer muy bien".

Mirar al Atlético

"El Atlético va a pelear hasta el final por la segunda plaza, además están jugando muy bien al fútbol. Cuando no llegas a las opciones de la primera plaza, intentas quedar segundo. Lo van a pelear".

Rodrygo y sus números

"Rodrygo está teniendo un rendimiento alto en los partidos, da igual que sea de Liga que de Champions. Puede ser que en la liga participe algo más al juego del equipo, aunque haya destacado en Champions".

Rotaciones contra el Celta

"En este momento las ocasiones dependen solo para dar un poco de descanso a aquellos jugadores que veo cansado. Además, quiero intentar tener a más jugadores bien físicamente en el último tramo de la temporada".

Planificación

"La temporada que viene ya está planificada. Ya hemos hablado antes, no es un tema del momento".

Buen momento atrás

"Es verdad que somos más sólidos. Depende mucho del momento de la temporada, como este. Los jugadores están más focalizados, fue la llave el año pasado y puede serlo este".

Sigue los temas que te interesan