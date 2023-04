Alaba, dos semanas de baja: qué lesión tiene y qué partidos se perderá con el Real Madrid

Duda resuelta en el Real Madrid: David Alaba estará dos semanas de baja. El central austríaco se sometió este jueves a pruebas médicas por la lesión sufrida hace dos días en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Los exámenes determinaron que sufre una pequeña rotura en el trícpes sural de la pierna derecha.

Se trata de un músculo constituido por la unión del gemelo y el sóleo, una zona que ya se lesionó en el defensa el pasado 9 de enero y que le hizo estar de baja 25 días, ausentándose en siete encuentros.

Dos semanas de ausencia que, sin contratiempos, le haría estar disponible para la final de la Copa del Rey contra Osasuna del próximo 6 de mayo y la ida de las semifinales de la Champions League contra el Manchester City, tres días más tarde.

Dos fechas marcadas en rojo en el calendario de un conjunto blanco que, hasta entonces, tendrá cuatro compromisos de Liga, contra Celta de Vigo, Girona, Almería y Real Sociedad.

Por su parte, el otro futbolista que salió tocado de Stamford Bridge, el francés Karim Benzema, tras sufrir un golpe en el pie izquierdo, completó sin problemas el entrenamiento que llevo a cabo el Real Madrid este miércoles para prepara el encuentro frente al Celta del próximo sábado.

Una sesión en la que la otra ausencia fue el galo Ferland Mendy, quien continúa el proceso de recuperación de la rotura muscular que sufrió el pasado 19 de marzo.

El City, pendiente de Aké

Nathan Aké, defensa del Manchester City, se ha lesionado en los isquiotibiales y es duda para los próximos partidos de los sky blues, incluidas las semifinales contra el Real Madrid.

El defensa neerlandés, que se ha convertido en titular en la defensa de tres centrales de Pep Guardiola, se lesionó en la segunda parte del partido contra el Bayern Múnich este miércoles y tuvo que ser sustituido por Aymeric Laporte.

Erling Haaland, mandando silenciar al Allianz después de marcar el 0-1 para el Manchester City Reuters

"Es muy frustrante. Esta temporada casi no me he lesionado, pero veremos cómo va esto y esperemos que no sea muy malo. Me ha pasado antes y lo noto un poco menos, pero nunca se puede saber", dijo el neerlandés, que salió renqueante del Allianz Arena.

Aké pasará pruebas este viernes y se conocerá el alcance de la lesión, que le puede apartar de primeras de la semifinal de FA Cup de este sábado contra el Sheffield United.

