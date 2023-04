Ancelotti, sobre la baja de Vinicius: "No hay lesión, pero no queríamos correr un gran riesgo"

El Real Madrid se enfrenta al Cádiz este sábado. Un duelo en el que Carlo Ancelotti no podrá contar con Vinicius y Toni Kroos, dos ausencias reseñables en el esquema del conjunto blanco. Sin embargo, el técnico italiano no se mostró preocupado por ello y apuntó a que ha sido por precaución sus bajas.

También aseguró que quiere continuar en el Real Madrid la próxima temporada y que "quiere cumplir su contrato". Recalcó que tanto el club como Florentino Pérez le han dado su cariño y el respaldo necesario para seguir en la capital española.

Además, dejó entrever que puede haber minutos para los jugadores menos habituales como Eden Hazard. Por otro lado, mandó un mensaje de felicitación a la defensa del equipo por su buen trabajo en las últimas jornadas.

[Vinicius y Kroos, ausencias en el entrenamiento del Real Madrid antes de jugar contra el Cádiz]

Un rival complicado

"Es un partido difícil porque el Cádiz está en una buena dinámica, están jugando bien. Es un partido duro porque además está en medio de la eliminatoria de Champions League. Vamos a darlo todo"

Cambiar a Vinicius por Haaland

"Son dos fantásticos jugadores. Cada uno aprovecha lo que tiene, yo aprovecho a Vinicius, como lo hace el club o la afición. El Manchester City hace lo propio con la calidad de Haaland"

Manchester City

"Nadie sabe si el Manchester City va a jugar la eliminatoria. Tiene que jugar todavía un partido y quedan 90 minutos"

Palabras de Butragueño

"No tengo nada que decir. El club, ya sea con Butragueño o el presidente, me muestran todo su cariño todos los días. No hay nada que decir, me encuentro con un gran cariño por parte de todos y estoy muy contento".

Vinicius

"Terminó el partido con una sobrecargada en el abductor. Las pruebas que le hicieron tras el partido dejaron ver que no había nada más. Es lo mismo que Kroos. No queríamos correr un gran riesgo. También hay otros futbolistas que están cansados, pero viajarán. Eso sí, jugaremos con un equipo competitivo".

Jugadores sin minutos

"Se preparan con la estrategia del partido. Tenemos por delante una competición que tenemos que respetar y hay que hacerlo lo mejor posible. Hay nueve partidos por delante y hay que hacerlo bien, ya sea como primero o segundo. Esto es lo que exige la camiseta".

Nota de la temporada

"Tenemos que esperar al final para ponernos nota. Hasta ahora hemos tenido éxito en algunas competiciones, pero en otras no. Hay que esperar a los resultados finales, pues puede ser una temporada exitosa o no".

Cómo lleva las críticas

"Escucho las críticas, es algo normal. Tenemos que vivir en un mundo donde tenemos que escuchar, lo que piensa la gente, la afición, el club o los jugadores. Hay críticas que no podemos entender, pero hay otras que te ayudan a mejorar tu trabajo. Las negativas también te pueden ayudar a mejorar tu trabajo".

City, favorito a la Champions

"No me molesta lo que se dice. El fútbol inglés tiene equipos compiten muy bien y hay jugadores con nivel muy alto. No me extraña que piensen que el Manchester City pueda ser el favorito para la Champions. Es un fútbol europeo mucho más competido de lo que parece, hay tres cuartofinalistas italianos en esta edición. Ellos piensan que tienen la liga más fuerte, pero el fútbol italiano y el español siguen compitiendo"

Camavinga

"Lo importante para él de este periodo es que está abrazando muy bien este aprendizaje. Le ayuda a mejorar su conocimiento táctico, ya sea como lateral o pivote. Tiene unas características físicas que le pueden hacer jugar donde quiera. A él le gusta el centro del campo, pero en el lateral también aprende mucho"

Hazard

"Desde el principio no sé si jugará. Está bien y puede ser que tenga la oportunidad para jugar".

Mejoría de Alaba

"El rendimiento de los centrales ha mejorado después del Mundial. Hemos jugado muchos partidos con Rüdiger y Nacho. El regreso de Alaba ha sido muy bueno, porque ha vuelto a un nivel alto. Esto nos da confianza. En los últimos partidos hemos jugado con un bloque más alto y eso les ha obligado a jugar más arriba, pero lo han hecho muy bien".

Benzema y el pichichi

"No podemos pensar en esto. Karim Benzema está bien, es de los que mejor ha recuperado tras el partido. La gestión de los minutos se hace cuando lo vemos cansado. Cuando le vemos así, decidimos darle descanso. No sé si será el caso de mañana".

De qué está orgulloso en el Madrid

"Me siento orgulloso de todo lo que he hecho. Hasta el momento ha sido una vuelta exitosa y quiero que siga así. Me deja muy contento el volver aquí todos los días".

Continuidad en el club

"El presidente siempre ha sido cariñoso conmigo y lo sigue siendo. Hay que mirar hacia delante y el club está muy tranquilo. Estaremos aquí la próxima temporada, sin duda, hay que cumplir el contrato".

Sigue los temas que te interesan