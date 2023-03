Ancelotti: "La Liga no está perdida, pero hay que hacerlo mejor"

Partido intenso y de emociones en el Benito Villamarín. Solo faltaron los goles en el cara a cara entre el Betis y el Real Madrid. Los blancos dominaron y disfrutaron de importantes ocasiones, incluso le anularon un gol a Karim Benzema por mano de Antonio Rüdiger, pero el resultado final fue el de empate a 0.

Unas tablas que no sirven al Betis, en plena lucha por jugar en Europa la próxima temporada, y tampoco al Real Madrid, que se queda a 9 puntos del Barcelona. Sobre todo ello habló Carlo Ancelotti en rueda de prensa. El entrenador italiano insistió en que La Liga no está perdida.

Sin embargo, el de Reggiolo también reconoció que "falta equilibrio" y que hay exceso de pases, regates o paredes, en lugar de tiros a portería, afirmando así que no siempre toman la mejor decisión. Algo en lo que incidió y quiere trabajar para conseguir los objetivos a final de temporada.

Valoración y cambios: "Ha sido un partido abierto, que es lo que queríamos hacer. Pero nos ha faltado eficacia delante. No digo tanto en los últimos 30 minutos, porque el control entonces ha sido bastante constante. En este momento, nos falta eficacia. Hacemos un regate más, un pase más, demasiadas paredes y menos remates. Esto nos está condenando en los últimos partidos. En los últimos tres datos. Un gol solo y a balón parado. Atrás estamos mucho mejor. Falta equilibrio. Estamos bien atrás, pero no delante. Esto es un poco lo que pienso de este partido. Los cambios, el de Camavinga es porque tenía tarjeta. Y con el de Tchouaméni, quería dar más energía con Ceballos y Rodrygo más abierto. Lo hemos hecho bien en los últimos 30 minutos, pero no cuando el partido estaba más abierto".

Asensio, sin minutos en los últimos partidos: "Tenía a Rodrygo, a Karim (Benzema), a Vini... Pensaba que estos lo estaban haciendo bien. Es difícil explicar el porqué no ha jugado. Ha calentado porque pensaba que podía jugar, pero también pensé que había una solución sin él".

Nivel de enfado: "Estoy afectado más que enfadado. Esto nos afecta. Es bastante raro que un equipo con esta calidad no pueda marcar más que un gol a balón parado en los últimos tres partidos. Esto me afecta mucho. También los jugadores están afectados. Nosotros siempre hemos marcado goles. Creo que el problema está ahí. Más eficacia y menos 'mirarse'".

[El Real Madrid reactiva su revolución en el mercado: así están las opciones de fichar a Mbappé y Haaland]

¿Ve La Liga perdida?: "No, todavía no. Esta semana tenemos trabajo. Una semana de mucho trabajo. Hay una desventaja de 9 puntos, importante. Pero quedan muchos partidos y es evidente que tenemos que hacerlo mejor".

Sin Mariano, sin Hazard...: "Sí, me parece normal la configuración de esta plantilla. Esta plantilla ha marcado cinco goles en Anfield".

Aprovechar más a Álvaro Rodríguez: "Estoy de acuerdo con esto. No elegimos la mejor situación posible (colgar más balones al área con Álvaro Rodríguez en el campo). A veces regateas cuando no tienes que regatear. Haces una pared cuando no tienes que hacerla. Das un pase cuando tienes que tirar. No es un problema individual. Es un problema colectivo de decisiones individuales".

Sigue los temas que te interesan