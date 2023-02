Ancelotti: "Creo que voy a seguir en el Real Madrid la próxima temporada, estoy muy tranquilo con eso"

El Real Madrid ha recuperado la ilusión tras su espectacular victoria en Champions contra el Liverpool. La remontada en Anfield ha permitido a los blancos reencontrarse con sus mejores sensaciones y ahora vuelven a confiar en la posibilidad de realizar otra temporada brillante como lo fue la pasada.

Esa victoria ante el equipo de Klopp y los tropiezos de clubes como el PSG, el Manchester City o el Chelsea han situado de nuevo a los blancos a la cabeza de los favoritos. Además, ese triunfo supone un impulso especial para intentar pelear por una Liga que este viernes parece menos complicada que ayer debido al bajón que inunda Can Barça después de su eliminación en la Europa League.

El cuadro merengue afronta una nueva jornada de La Liga, la 23, en la que tendrán uno de los duelos más esperados: El Derbi frente al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. Carlo Ancelotti ha comparecido en rueda de prensa para responder las preguntas de los medios de comunicación en la previa de un enfrentamiento que vuelve a tener a Vinicius como gran protagonista.

Llegada de El Derbi

"El equipo está bien. Llegamos con una buena dinámica. Será un partido especial contra un equipo que también está muy bien. Vamos a pelear. Será un duelo bonito como lo fue en la Copa del Rey".

Mejor en Champions que en Liga

"Todo el mundo sabe cuánto de importante es la Champions para este club porque ha creado su historia. Esto no quiere decir que no queramos pelear por otros títulos. Nosotros vamos a dar toda la energía que tenemos para intentar ganar La Liga como hicimos el año pasado. Que a lo largo de la historia el Madrid gana más en Champions no tiene explicación, pero nosotros queremos pelear por todo. A pesar de que ahora tenemos más ventaja en Champions".

Mejoría del nivel físico

"Estamos bien. Las lesiones son previsibles por el calendario. El equipo ha mejorado su condición física. Lo han hecho jugadores como Kroos, Modric o Ceballos. Eso se ve en los partidos. Ahora podemos meter más intensidad sin problemas".

Toni Kroos durante un calentamiento con el Real Madrid Europa Press

Estado de Tchouameni y Kroos

"Tchouameni y Kroos están bien, pueden empezar desde el inicio".

Su deseo con Nacho

"No sé qué va a hacer Nacho, es una cosa que se tiene que poner de acuerdo con el club. Ojalá que pueda seguir viéndole en Valdebebas y en el Santiago Bernabéu".

La fortaleza de Vinicius

"Es bastante raro. Hay que tener en cuenta la genética que tiene que es espectacular. También su profesionalidad. Se cuida mucho. Yo lo sé. Tanto antes como después de entrenamientos y partidos. Está muy focalizado en su trabajo. Estos dos aspectos le permiten jugar a un nivel muy alto sin lesiones".

El arbitraje en El Derbi

"En un Derbi siempre te juegas mucho. Es algo especial para la afición. Es algo que hay que tener en cuenta. Estamos acostumbrados a jugar contra ellos, pero la rivalidad siempre está ahí. No sé cómo será el arbitraje de mañana, pero sé que es un colegiado internacional, muy valorado en Europa y con experiencia suficiente para este tipo de partidos".

La situación del equipo

"No habría firmado llegar en esta situación a este punto de la temporada. Habría querido tener 8 puntos de ventaja, haber ganado la Supercopa de España y haber ganado 0-5 en Anfield. Más allá de la broma, creo que lo hemos hecho bien, pero no perfecto. Hemos tenido bajas en enero que nos han costado seis puntos, pero podemos darle la vuelta".

La retirada de Ramos de la Selección

"El tema de la edad no es importante. Si el jugador cumple, no hay que mirar el pasaporte, tenga 17 años o los que tenga. Juega si lo merece. Aunque tenga 37 años. Hay que evaluar lo que pasa en el campo cada día. Si está bien, si entrena bien, si cumple con su cometido. Ese es nuestro trabajo. La edad no influye, no se puede tomar una decisión en base a eso. A veces la gente me dice que no miro a los jóvenes o a la cantera y se olvidan que yo comencé mi carrera poniendo a un portero de 17 años que era Buffon. También he ganado una Champions con un jugador que tenía casi 40 años y solo entrenaba una vez a la semana. Era Maldini. Pero jugaba porque era mejor que otros. Es simple".

La renovación de Nacho

"Nacho trabaja cada día. Ha pasado momentos en los que no estaba feliz. No se ha quejado nunca conmigo. Ha sufrido en silencio y siempre ha sido muy profesional. Cuando le necesitaba siempre ha estado listo. Esto es lo que tiene que hacer un jugador aunque entienda sus cabreos. No estoy aquí para hacer amigos, sino para que el Real Madrid gane. Yo tengo mucho cariño por todos, sufro cuando no les veo contentos. Pero mi misión es que el Real Madrid esté satisfecho. Mañana va a jugar en el lateral izquierdo".

Nacho Fernández junto a Mo Salah, durante el Liverpool - Real Madrid Reuters

El tema de los árbitros

"Yo confío en que no hay corrupción ni aquí, ni en Europa ni en Italia. Los árbitros fallan como cualquier ser humano. Si cometen errores hay que aceptarlo y eso que a veces nos enfadamos. Estoy súper convencido de que en este momento no hay corrupción".

Jugar con doble pivote

"Puede pasar que Tchouameni y Camavinga jueguen en la misma línea. Todavía no he pensado en la alineación. Bueno, eso es mentira, pero no voy a decir si lo harán mañana. Pero pronto pueden jugar juntos".

Los elogios de Simeone

"Me gustaría pasar tiempo con él porque somos dos personas que amamos el fútbol. Él no tiene nada que aprender de mí, pero pasando tiempo juntos podemos intercambiar cosas. Me gustaría ver como trabaja por mi experiencia personal, cómo prepara los entrenamientos, cómo entrena. Esto te da conocimiento. Me gustaría saber cómo prepara un partido como el de mañana. Esto lo podemos compartir después, contarnos cada uno cómo lo hace".

Qué falta por ver de Vinicius

"Vinicius muestra en el campo todo lo que hace en los entrenamientos. Está focalizado en mejorar. Ha mejorado mucho en la finalización. Trabaja mucho cada día. El reto de Vinicius es darle continuidad a todo eso. Destaca tanto porque tiene mucha calidad. Tiene mucho talento y no se toma nunca ningún descanso".

Vinicius, en plena celebración. EFE

Comparación con Simeone

"Me gusta como persona porque es muy honesto. Hace una evaluación honesta de los partidos. Ha tenido mucho éxito en el Atleti. El club le debe mucho en los últimos años. ha sido capaz de meter una mentalidad y una identidad muy reconocible a sus plantillas. Eso es un éxito.

Sensaciones con su contrato

"Creo que voy a seguir. Estoy bastante tranquilo con eso. Yo solo tengo que ganar partidos, pero sí creo que voy a continuar".

