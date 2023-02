La alineación del Real Madrid para el partido de La Liga contra el Atlético de Madrid

Después de la impresionante exhibición ofrecida en Anfield ante el Liverpool en Champions League, el Real Madrid vuelve a cambiar de chip para centrar su mentalidad en La Liga. El Santiago Bernabéu acogerá este sábado un precioso e intenso derbi ante el Atlético de Madrid en el que ambos equipos tienen cosas muy importantes en juego.

Los de Carlo Ancelotti saben que necesitan sumar de tres en tres prácticamente en cada jornada para seguir demostrándole al FC Barcelona que quiere pelear por el título hasta el final, y los 8 puntos de renta a favor de los culés dejan a los blancos casi sin margen de maniobra. El Atlético, por su parte, está inmerso en la lucha por afianzarse en los puestos de Champions League y evitar caer de la cuarta posición, algo que sería terrible para sus intereses deportivos y económicos.

Los del Cholo Simeone llegarán con ánimo de revancha después de que en el último derbi, el que se vivió hace apenas unas semanas en la Copa del Rey, el Real Madrid se impusiera y dejara a los colchoneros fuera de la competición. Ahora, quieren devolver la moneda y dejar a los blancos heridos en la pelea por La Liga.

Posible alineación del Real Madrid ante el Atlético.

Para este encuentro, de nuevo Carlo Ancelotti tendrá que lidiar con las bajas y buscar alternativas entre su plantilla para confeccionar el once inicial. En este caso, dos de los jugadores que fueron titulares el pasado martes en Anfield contra el Liverpool no podrán repetir y, de hecho, ni siquiera estarán en la convocatoria. David Alaba y Rodrygo cayeron lesionados, así que no estarán a punto, como tampoco lo estará una semana más Ferland Mendy.

Vuelve Tchouaméni

No todo son malas noticias para el entrenador del Real Madrid. El míster italiano recupera al menos a Tchouaméni para este derbi después de que el francés se perdiera los dos últimos partidos por un proceso gripal que le dejó justo de fuerzas. Toni Kroos se encontraba en una situación similar, aunque viajó a última hora a Anfield e incluso llegó a jugar unos minutos en el tramo final del choque, así que ambos están recuperados para la causa.

Así, en el once inicial Courtois será de manera indiscutible el titular en la portería pese al fallo cometido hace unos días contra el Liverpool que casi quedó en una anécdota. Carvajal repetirá en el lateral derecho, con la pareja asentada de Militao y Rüdiger en el eje de la zaga, mientras que Nacho apunta a ser titular en el lateral zurdo ante las bajas de Mendy y de Alaba y su buen partido en Anfield.

El centro del campo genera más dudas ante el regreso de Tchouaméni y de Kroos, y sobre todo el excepcional momento de forma de Camavinga. Las buenas actuaciones de Camavinga le hacen ganar puntos para ser titular, acompañado por Toni Kroos y Luka Modric en el centro del campo para poner la magia ante la muralla del Atlético de Madrid.

Arriba, la ausencia de Rodrygo podría adelantar la posición de Fede Valverde hasta el extremo derecho, con Vinicius por la banda izquierda y Karim Benzema como la referencia en ataque y el hombre más adelantado.

