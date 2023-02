Liverpool - Real Madrid, la Champions League en directo: resultado, goles y resumen

Error tras el Mundial: "Estoy mejorando. Después del Mundial, me equivoqué. Desde mi vuelta, empecé a jugar inmediatamente y no hice un programa específico. Pero cuando el míster te pide que si puedes jugar, pues claro que dices que puedes. Pero el Mundial me afectó. Ya estoy volviendo a mi nivel y espero seguir así hasta el final de temporada".

Renovación: "Sobre mi renovación... no te puedo decir nada porque no he hablado con el club todavía. Es lo mismo que el año pasado. A estas alturas todavía no he hablado, pero estoy muy tranquilo. Esta pregunta siempre es un poco aburrida porque siempre digo lo mismo. Quiero seguir aquí y es lo mismo de otros años. Me siento bien y quiero seguir en el Real Madrid. Tengo que hablar con el club y ver lo que el club piensa. Quiero seguir, pero quiero merecerlo. No quiero que me regalen nada. En mi vida nadie me ha regalado nada y quiero seguir por merecimiento, no por la historia de lo que he hecho aquí. Independientemente de esto. Nadie ni nada va a cambiar mi pensamiento. El Real Madrid es el club de mi vida, pase lo que pase. Nada va a cambiar esta relación".

