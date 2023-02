Thiago, baja sensible para Klopp en el Liverpool - Real Madrid de la Champions League

El "estoy hasta las narices" de Margallo a Pablo Iglesias: "Me planteé no volver...

El Liverpool no ha recibido buenas noticias sobre el estado físico de Thiago Alcántara. El centrocampista del conjunto red no estará, salvo milagro, para enfrentarse al Real Madrid en los octavos de final de la Champions League. Una baja más que sensible para medular de los ingleses, donde es uno de sus futbolistas con mayor talento.

La crisis que vive el Liverpool y pondrá en juego frente el Real Madrid en la competición europea ha visto como le ha surgido un contratiempo más que inesperado. Los reiterados problemas físicos, esta vez en la cadera, de Thiago le han hecho estar apartado en los últimos choques.

Tras estar varios días entre algodones, su presencia en la ida frente a los merengues está prácticamente descartada. Además, desde Inglaterra, se especula que tampoco podrá estar en la vuelta, ya que su lesión sería más grave de lo esperado y le mantendría alejado de los terrenos de juego. En total, según apunta The Telegraph, Thiago tendría para cuatro semanas.

No es la primera vez que se ve mermado esta temporada, ya que a principios de la misma también estuvo fuera por motivos físicos. Unas molestias en el muslo le hicieron perderse varios partidos y le han hecho continuar con su mala relación con las lesiones, que le han azotado a lo largo de su trayectoria como futbolista.

Aún así, Jürgen Klopp sí que podrá contar con otros jugadores importantes que ya han superado sus lesiones. No se trata de otros que Diogo Jota, Roberto Firmino y Van Dijk, que ya han regresado a los entrenamientos y tienen su vista puesta en ese partido de octavos de final de la Champions League.

Thiago Alcantara, en la última final de Champions contra el Real Madrid. Reuters

Mal momento

El Liverpool no está pasando por su mejor momento esta temporada. Ha sido eliminado de la FA Cup por un equipo de menor nivel como el Brighton y el fin de semana perdió con estrépito frente al Wolverhampton de Julen Lopetegui. Además, en la Premier League están muy lejos del Arsenal de Arteta y se encuentran en la décima posición a 22 puntos de los gunners.

Es decir, muchas de sus opciones pasan por derrotar al Real Madrid en los octavos de final para así coger algo de carrerilla y tratar de superar el bache que les está azotando en los últimos meses. Con Klopp a la cabeza, el Liverpool no ha sido capaz de encontrar esa piedra de toque les hizo llegar hasta la final de la pasada Champions League, donde cayeron derrotados frente al rival con el que se verá las caras dentro de poco más de una semana.

