Mallorca - Real Madrid, La Liga en directo | Resultado, narración y goleadores

Bajas de Benzema y Militao: "No es un hecho anecdótico porque Benzema fue el mejor jugador del mundo el año pasado ya que ganó el Balón de Oro. Es un jugador que está rompiendo registros goleadores en el Real Madrid, que no es poca cosa. Es el capitán y un baluarte. Militao también es importante. No me alegro de que se lesionen porque somos compañeros de trabajo y me puede pasar a mí mañana, pero es cierto que son dos jugadores importantes para ellos. Son el Madrid y jugarán con once cracks de nivel mundial y será complicado".

Sensaciones antes del partido: "Las sensaciones son buenas porque después del varapalo de Cádiz creo que hemos reflexionado. Vimos lo que hicimos mal y esperemos que no se repita. Son buenas sensaciones, pero el Madrid siempre te complica, sea de local o de visitante es el favorito. Seguramente sufriremos... pero tengo buenas sensaciones, sí".

Motivación: "Es de los partidos más fáciles en cuanto a motivación, no hace falta decirles nada. Saben que jugar contra el Real Madrid son oportunidades únicas y ganarle o empatarles lo vas a contar por el resto de tus días, porque no es fácil meterles mano".