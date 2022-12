Tchouameni y Bellingham, presente y futuro del Real Madrid, frente a frente en el Mundial de Qatar

El Mundial de Qatar sigue su curso y ya se conocen algunos de los cruces de cuartos de final. Sin duda alguna, el que más expectación despierta hasta el momento es el que medirá a dos de las grandes favoritas a llevarse el título. Por un lado Francia, que consiguió vencer con autoridad a Polonia. Y por el otro Inglaterra, que arrolló sin piedad a Senegal.

Esto significa que dos de los mejores centrocampistas jóvenes del mundo se pondrán frente a frente. Y además lo harán con los ojos del Real Madrid sobre ellos. Son Aurelién Tchouameni, ancla del equipo de Didier Deschamps y flamante fichaje de los blancos este mismo verano, y Jude Bellingham, estrella del Borussia Dortmund y de la selección inglesa y gran deseado del Real Madrid para el próximo mercado de verano.

Tchouameni y Bellingham han tenido una carrera muy similar en su tramo más reciente. Ambos despertaban el interés de todos cuando era jóvenes promesas y en el último año y medio han tenido su explosión. Tchouameni lo hizo en el AS Monaco antes de llegar al Santiago Bernabéu y Bellingham lo hizo en la Bundesliga. Si este verano ya interesó a algunos grandes equipos, su increíble final de 2022 ha desatado la locura en el mercado. Ahora, solo uno de los dos llegará hasta las semifinales de la Copa del Mundo.

[Bellingham y Richarlison se lucen y avivan el interés del Real Madrid]

El algodón de Tchouameni

Aurelién Tchouameni llegó este verano al Real Madrid procedente del AS Monaco en una operación que superó los 80 millones de euros. Una cantidad muy elevada para un futbolista de solo 22 años y que venía de jugar en un club de segunda línea de la Ligue-1, pero sin rodaje en grandes citas. Hasta ahora, no solo no ha generado ni una sola duda, sino que ha superado todas las expectativas.

Ha demostrado ser capaz de desenvolverse a la perfección en todos los escenarios y además ha sabido rellenar el enorme vacío dejado por una leyenda como Casemiro. El brasileño arrancó esta temporada con el Real Madrid, fue el MVP de la Supercopa de Europa, y después se marchó al Manchester United.

Lo que parecía ser un año de transición se convirtió en una prueba de fuego a las primeras de cambio. Y Tchouameni ha asumido esa responsabilidad como si tuviera 10 años más de los que marca su partida de nacimiento. Ha sabido acoplarse perfectamente al centro del campo merengue en compañía de Luka Modric y de Toni Kroos y ya es uno más de ellos. Le ha metido garra, físico y músculo al medio blanco, pero también su calidad y su buena capacidad de decisión para eso primeros pases tras recuperación que sirven para lanzar cualquier ataque.

[Tchouameni revela que Mbappé se lo quiso llevar al PSG: "Te tienes que venir tú también"]

Sin embargo, todavía no se ha probado en una gran cita y sus primeros cuartos de final de un Mundial, y contra Inglaterra, serán una buena manera de demostrar también a la afición del Real Madrid que tienen a un auténtico líder en ciernes. Si consigue pasar esta prueba y avanzar con Francia, en el club blanco estarán todavía más confiados de que Tchouameni es el hombre adecuado para sostener al equipo cuando se pongan en juego unos cuartos, unas semifinales o incluso una final de Champions en una temporada en la que no se ha llegado ni siquiera a su mitad.

Aurélien Tchouaméni, con la selección de Francia en el Mundial de Qatar 2022 AFP7 / Europa Press

Bellingham se pone a prueba

Si estos cuartos de final son un buen test para Tchouameni, también lo son para Jude Bellingham. Es una realidad que el centrocampista británico es el gran deseo del Real Madrid para el próximo verano. Por su fichaje pasa la reconstrucción permanente que está llevando a cabo el conjunto merengue y que fue iniciada por nombres como Fede Valverde, Camavinga o el propio Tchouameni.

[Jude Bellingham vuelve a centrar las miradas: el objetivo del Real Madrid se sale en el Mundial]

Hay pocas dudas de que ya tiene nivel para ser una pieza importante del equipo, pero medirse a una bestia física y técnica como Tchouameni es sin duda la mejor manera de demostrar su valía. Y encima en unos cuartos de final de un Mundial. El inglés ha brillado en el último año y medio con el Borussia Dortmund y este curso lo está haciendo especialmente en la Champions, así que hacerlo en una Copa del Mundo es ir un paso más.

De momento, ya ha metido un gol y ha repartido una asistencia, además de ser uno de los mejores de una Inglaterra que va muy en serio a por el título. El Real Madrid está muy atento al torneo de muchos jugadores que tiene apuntados en su agenda, pero especialmente al de un Jude Bellingham por el que quiere pelear fuerte este mismo verano. La batalla, especialmente con los clubes de la Premier, va a ser intensa y cara, ya que el fichaje podría llegar a rondar los 150 millones de euros.

En el Real Madrid saben que no hay mejor forma de testar su rendimiento que verle frente a uno de los mejores medios del mundo, llamado a marcar la próxima década y que ya conoce la 'Casa Blanca'. Tchouameni y Bellingham se pasarán la prueba el algodón mutuamente. El radar madridista está activo y con ganas de cuartos.

Sigue los temas que te interesan