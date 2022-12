Courtois y su selección favorita en el Mundial tras la eliminación de Bélgica: "Ahora voy con España"

Thibaut Courtois dijo adiós al Mundial de Qatar tras la dramática eliminación de Bélgica en la fase de grupos. Un duro varapalo para uno de los mejores porteros del mundo, que se marcha a casa tras ser la estrella de su selección durante la disputa del torneo y tendrá que regresar a Madrid.

El portero se mostró tremendamente decepcionado tras su prematura eliminación, ya que su selección era de las más potentes a priori. "Ahora apoyaré a España, y también les deseo éxito a mis compañeros de club que quedan", explicó Thibaut Courtois en su primera aparición tras el desastre de su combinado.

Además, también quiso recalcar que no consideran como una de las mejores generaciones que ha habido en los 'red devils'. "En este Mundial y en la Euro no fuimos nosotros mismos, es un poco vergonzoso. Veremos qué pasará, quién se quedará, quién no se quedará. El fútbol va rápido. En marzo ya hay partidos de clasificación para la Eurocopa", reflejó, dejando claro que ya piensan en el siguiente torneo.

Courtois, en uno de los partidos del Mundial. REUTERS

Una autocrítica alaba tras la sorpresiva eliminación de los belgas en un grupo donde parecían los claros favoritos para estar en los octavos de final. Sin embargo, una increíble selección de Marruecos se clasificó como primera y les siguió la Croacia de su compañero Luka Modric.

No hay generación dorada

El meta también quiso explicar que se les ha llamado demasiado pronto "generación dorada" a un equipo donde destacaban estrellas como Kevin De Bruyne, Eden Hazard o Romelu Lukaku. Sin embargo, ninguno de ellos ha estado a su nivel y eso ha provocado que se hayan quedado fuera demasiado pronto.

"Es difícil llamarte 'Generación Dorada' cuando no ganas nada. No somos una generación dorada, somos una generación con mucho talento y grandes jugadores de toda Europa. Demostramos en Rusia 2018 que éramos una Bélgica que jugaba bien al fútbol", resaltó el meta.

Si es cierto que Courtois ha rendido a buen nivel en este Mundial de Qatar. El guardameta se ha mostrado muy sólido con su rendimiento, demostrando que está en forma. Precisamente en el primer partido detuvo un penalti a Alphonso Davies en su duelo frente a Canadá.

Además, también se mostró partidario de estar en la próxima Copa del Mundo, que se disputará en 2026. "Sí, ese es mi objetivo. Tenemos todavía una buena generación y hay jugadores que se incorporarán.Espero que cuando deje de jugar con los Diablos Rojos sea en un buen momento, no en éste", reflexionó.

