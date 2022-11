Eric García: "Me pregunto por qué no salió lo que me dijo Vinicius y lo mío sí"

Eric García fue uno de los defensas llamados por Luis Enrique. El central del Barcelona, sin embargo, todavía no ha debutado con la Selección en el Mundial de Qatar. Mientras espera su oportunidad, Radio MARCA tuvo ocasión de entrevistar al jugador desde la concentración española en Doha.

En la conversación, Eric García habló sobre su papel en la Selección y respondió a las críticas que ha recibido desde que empezara a formar parte de las convocatorias. También fue preguntado por la figura de Iván de la Peña, su representante y una figura crucial en su asentamiento en la élite del fútbol español.

A Eric también le preguntaron por el incidente que tuvo con Vinicius en un Clásico. El central culé, durante el 0-4 que ganó el Barça en el Santiago Bernabéu, fue captado por las cámaras diciendo al brasileño con ironía: "Tú el año que viene Balón de Oro". Aquella escena conllevó una gran polémica y se la recuerdan a diario ante el buen momento que atraviesa el futbolista del Real Madrid.

Vinicius se encara con Marc-Andre ter Stegen y Ronald Araujo trata de separarlos REUTERS

"Sí, yo ya se lo dije. Quedó en un lance de partido", dijo Eric García sobre su frase a Vinicius. "Lo que más rabia me dio fue que, en el último partido del Bernabéu, él también vino a decirme algo, las cámaras lo filmaron y no ha salido. Yo no voy a decir lo que me dijo, es un gran jugador y no tengo problemas con él, pero me pregunto por qué eso no salió y lo mío sí", resaltó.

Eric García se refiere al último Clásico, que se jugó el pasado 16 de octubre y acabó en victoria del Real Madrid por 3-1. Vinicius no marcó gol, pero participó de forma activa en el encuentro hasta ser sustituido en el minuto 85. Eric fue titular en el lado azulgrana, formando pareja de centrales junto al francés Jules Koundé.

Críticas

Sobre su papel en la Selección, esto fue lo que dijo cuando le insinuaron si España todavía no le conoce: "Si eso sucede supongo que la culpa será mía primero de todo. Creo que estoy en una situación física mucho mejor de la que estaba el año pasado. Venía de un año complicado en el City porque no jugué, estaba sin ritmo y ahora me siento bien".

En cuanto a las críticas, afirmó: "Prefiero responder en privado -risas-. Al final es vuestro trabajo, comentar lo que sucede en el campo de una manera más o menos brusca, pero yo lo que tengo que hacer es intentar dar lo mejor de mí cuando juego. No leo nada de prensa, sinceramente. Pero algo te llega siempre y, con las críticas que vienen a hacer daño, me pasa que yo pienso en la otra persona: si le hicieran esas críticas... ¿cómo le sentarían como humano? Somos futbolistas, estamos muy expuestos y algunos días te saldrá mejor y otro peor, pero siempre doy el 100% y todo llega".

De la Peña

De si De la Peña tuvo que ver en su llamada en la Selección, dijo en broma: "Le tendré que preguntar si le ha dado entonces un jamón al míster -risas-. Si algo tiene Luis Enrique es que tiene una idea de fútbol muy clara. Si él quisiera jugar a defender y balonazo, muchos de los de aquí no estaríamos".

Por último, señaló esto sobre su estado de forma: "Soy muy consciente de las capacidades que tengo y de lo que he venido demostrando. Han confiado en mí y por algo será. Estoy muy tranquilo porque sé que, al nivel que estoy entrenando física y mentalmente, todo acabará llegando. Yo me exijo mucho y me gustaría llegar a la perfección".

