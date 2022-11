Camavinga asume su rol en el Real Madrid: "Hay buenos jugadores por delante de mí"

Eduardo Camavinga ha concedido una entrevista a Goal. El mediocentro del Real Madrid busca su estreno en el Mundial de Qatar 2022 con la selección de Francia. Su convocatoria fue una de las sorpresas de Didier Deschamps, un premio a sus últimos meses con el equipo blanco.

Tampoco en el Real Madrid tiene un rol de titular, aunque sí que ha ido teniendo más o menos minutos hasta el parón obligado por la celebración de la Copa del Mundo. Camavinga asume su rol de suplente a las órdenes de Ancelotti porque "hay buenos jugadores por delante" suyo. Pero no quiere tener el cartel de "suplente de lujo" toda su vida.

Sobre esto, entre otras cosas, habló con Goal durante la citada entrevista. En ella, el centrocampista aseguró que "por supuesto" que le gustaría "jugar todos los partidos". Pero también que es consciente de algo: "Hay una realidad en el Real Madrid, hay buenos jugadores por delante de mí". Eso sí, destacó que tampoco es que pueda decir que le guste "porque estar en el banquillo tampoco es agradable".

Esa etiqueta de suplente de lujo se le colocó cuando la pasada temporada ayudó mucho al Real Madrid saliendo al campo desde el banquillo. Algo que él mismo reconoció: "Cuando entré, estábamos en desventaja y logré ser decisivo. Deben ser algunos de mis mejores partidos". "Todavía me dan escalofríos cuando veo algunos momentos del partido ante el City", agregó.

Aunque eso no quiere decir que se sienta más cómodo con el marcador en contra: "Si hubiera entrado y estuviésemos ganando, habría sido un estilo de juego diferente. Habríamos tratado de mantener el balón para intentar mantener el resultado y defender bien. Cuando se pierde, lo más importante es seguir adelante".

"No juego calculando, diciéndome a mí mismo: 'Oh, estamos perdiendo, no voy a soltar los caballos'. Incluso cuando entro y ganamos, tengo que soltar los caballos para ayudar al equipo a ganar. Mi mejor versión es recuperar muchos balones, jugar hacia delante, regatear, arriesgar y ganar duelos", continuó explicando el mediocentro.

Objetivo principal

Camavinga puso de relieve que su "posición preferida es la de '6'". Pero el objetivo principal es acabar siendo titular, da igual si es justo delante de la defensa en la medular o como interior. "Cuando uno es futbolista, quiere jugar todos los partidos. No quiero decir que sea molesto, pero hay que tener paciencia. No quiero tener este estatus de suplente de lujo toda mi vida. Hay que darse cuenta de que hay mucha gente por delante de mí", afirmó.

