Modric coquetea con su adiós: "Si eso es lo que se necesita para que ganemos el Mundial, me retiraré"

Luka Modric es una de las grandes estrellas del Mundial de Qatar 2022. El jugador del Real Madrid lidera a la actual subcampeona del mundo. Croacia perdió en Rusia 2018 ante la Francia de Mbappé en una final que podría haber supuesto la mayor gesta de su historia. No obstante, llegar tan lejos ya fue un logro sumamente importante que permitió al mediocentro blanco ganar el Balón de Oro.

Ahora, Croacia llega al Mundial de Qatar 2022 con un equipo de menos nivel que aquel que fue a Rusia. E incluso también peor que el que disputó la Eurocopa de 2020, retrasada al pasado verano por la pandemia. Sin embargo, el equipo que dirige Dalic quiere ser una de las sorpresas y de las revelaciones de nuevo.

El propio Modric ha analizado el debut de su equipo y también su situación personal, ya que termina contrato a final de este curso. Pero como reconoce, no ha decidido todavía qué hará: "Honestamente, me siento bien. Juego casi todo con el Real Madrid, me sigo sintiendo bien cuando juego al fútbol. Estoy aquí en el Mundial para seguir jugando, continuar disfrutando del fútbol. No pienso en lo que pasará más adelante. Me siento con muchas ganas. Es un orgullo para nosotros saber que tenemos todo el apoyo de los aficionados".

Sobre lo que tampoco ha pensado es sobre si dejará la selección cuando acabe la cita, algo que se ha comentado en varias ocasiones: "Todavía no he tomado una decisión al respecto, estoy aquí para jugar un buen torneo y eso es definitivamente lo que tengo en mente. Veremos lo que hacemos. Tenemos fe en nuestras posibilidades, tenemos que estar juntos como en los últimos partidos. Tenemos que ir partido a partido, tenemos un partido duro por delante, pero creo que podemos lograr un resultado positivo".

Luka Modric durante un entrenamiento con Croacia

Luka asegura que ha llegado en buena forma a Qatar y que aspira a lo máximo: "Me siento muy bien. Hay nerviosismo. Lógico. Estoy emocionado de llevar a Croacia a un gran torneo. En lo que se refiere al equipo, creo que hemos trabajado bien estos cinco días. Estoy sano y listo, eso es lo más importante".

Sobre su rival, Marruecos, también dejó algunas anotaciones: "Es una selección diferente. Hay jugadores de la selección de Rusia y otros nuevos jugadores. Lo que tenemos claro es que este Mundial es otro y que podemos hacer las cosas bien. Muchos jugadores de Rusia ya no están. Ahora hay algunos jóvenes con nosotros que han traído algo de energía nueva, pero también hay veteranos que los ayudan, y se espera que todos den su máximo para dejar cada átomo de fuerza en el campo para lograr el éxito".

Modric está motivado ante su gran evento de selecciones y destaca todo lo que ha evolucionado desde empezó su carrera siendo un niño hasta convertirse en internacional y en estrella del país: "Empecé a pensar en eso en el 98, en cómo algún día me gustaría jugar en la Copa del Mundo, no hay mayor felicidad y honor que eso. Gracias a Dios todos mis deseos se cumplieron, el camino no fue fácil, pero como sé, las mejores cosas nunca llegan fáciles, por eso estoy aún más orgullosa de todo lo que he hecho".

Por último, dejó el gran bombazo de su comparecencia al más puro estilo de Cristiano Ronaldo. Si para ganar el Mundial tiene que decir adiós al fútbol, no sería un problema: "Si eso es lo que se necesita para que ganemos, entonces me despediré. Siempre damos todo cuando usamos esta camiseta y espero que la afición esté satisfecha con nosotros. Vamos a dar lo mejor de nosotros".

