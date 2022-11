Misión cumplida de Marco Asensio: un 'escaparate mundial' con su futuro en el Real Madrid en el aire

Este viernes 11 de noviembre se ha conocido la lista definitiva de convocados de España para el próximo Mundial. Como viene siendo habitual, Luis Enrique ha dejado contentos a pocos, ya que en su elección hay nombres marcados por la polémica. Y en general, muchos jugadores que acuden a la cita más esperada por un futbolista en su carrera sin haber sido importantes para sus equipos o sin haber tenido casi minutos.

Algunos de los casos más llamativos son los de Ferran Torres, Jordi Alba, Carlos Soler o Ansu Fati. Y en una situación parecida se encuentra Marco Asensio, un jugador que no ha contado en exceso para Carlo Ancelotti, pero que finalmente ha terminado convenciendo a Luis Enrique para tener su hueco en esa lista de 26.

El mallorquín será uno de los representantes del Real Madrid en la Selección. El campeón de Liga y de Europa solo cuenta con dos piezas en el combinado de 'Lucho'. Dani Carvajal y el propio Asensio. Cierto es que pocos jugadores españoles tienen protagonismo en los planes de Ancelotti. Eso sí, muchos pedían la presencia de un jugador como Nacho Fernández que ha demostrado sobradamente su valía en todo tipo de circunstancias.

Ahora, Asensio afronta una cita muy importante para su presente y para su futuro. En una época en la que muchos jugadores llegan tocados o recién recuperados de lesión, Marco llega en plenitud debido a su poca participación con el club blanco. Está incluso algo falto de rodaje. Por ello, deberá aprovechar esta oportunidad al máximo para poder jugar la carta de su futuro, el cual está en el aire, con cierto poder de negociación.

Asensio celebra su gol frente al Celtic. REUTERS

Misión cumplida de Asensio

Marco Asensio tenía un gran reto en esta parte inicial de la temporada: estar en el Mundial de Qatar 2022. Aunque no las tenía todas consigo, la llamada de Luis Enrique le ha hecho respirar. En el Real Madrid ha tenido algunos momentos de luz en los que ha encontrado más protagonismo por parte de Carlo Ancelotti. Sin embargo, en la mayor parte del curso ha sido intrascendente.

Solo ha disputado 426 minutos anotando tres goles y repartiendo tres asistencias. Empezó la temporada en el ostracismo más absoluto hasta que se cerró el mercado, debido a que nadie sabía si iba a continuar o si finalmente iba a salir. Pero ha terminado esta primera parte de la temporada con mayor protagonismo. Jugó todos los minutos de los últimos dos partidos de Champions ante RB Leipzig y Celtic y también permaneció en el terreno de juego todo el encuentro en la derrota frente al Rayo Vallecano.

Han sido los únicos partidos que ha disputado completos en la temporada, pero han sido suficientes para confirmar las buenas sensaciones que tuvo Luis Enrique en la última convocatoria. El técnico asturiano ha reconocido que en aquella ocasión le llamó a pesar de que "no jugaba nada" en el Real Madrid y que durante esos días se ganó su confianza. Ahora, el siguiente reto de Marco es ganarse un puesto en un once que está muy abierto.

Luis Enrique durante la rueda de prensa tras anunciar la convocatoria. EFE

Un escaparate mundial

Asensio tendrá una oportunidad única en Qatar. Será un mes jugando en la cita más seguida del planeta, con todas las miradas y todos los focos apuntando hacia su figura y hacia la Selección. El jugador español tendrá todo un Mundial para intentar buscar su mejor versión y así captar la atención del universo futbolístico, algo que sin duda le servirá a la hora de jugar sus mejores cartas en la partida de su futuro.

Luis Enrique no tiene un once titular definido. Algunos nombres como Unai Simón, Carvajal, Pau Torres, Eric García, Pedri o Morata parecen fijos. Sin embargo, arriba, las dudas son muchas. Pablo Sarabia y Ferran Torres quizás parten con algo de ventaja respecto al resto. Pero Marco Asensio tiene una gran oportunidad para ganarse un puesto de privilegio en el equipo, ya sea como titular o como jugador importante.

Si consigue entrar con buen pie y hacer un debut prometedor, podría tener la oportunidad de consolidarse. De hecho, España disputará próximamente un amistoso en Jordania como preparación para el Mundial de Qatar y Luis Enrique ha confirmado que servirá de rodaje para los futbolistas que han tenido menos minutos hasta ahora. Es decir, el caso del propio Asensio.

El mallorquín podrá mostrarse al mundo y, especialmente, al mercado. Hay que tener en cuenta también que a la vuelta de la Copa del Mundo se abrirá la ventana invernal y que muchos equipos podrán intentar fichar a un Asensio que vendría de brillar en Qatar. Y quizás el Madrid prefiera sacar algo de dinero por él que dejarlo salir gratis seis meses después. Opción remota e improbable, pero que podría hacerse realidad.

Además, sin Mundial, Marco tendría opciones nulas de mostrarse al resto de equipos dado que en el Real Madrid su protagonismo no crecerá tanto en la pelea por La Liga como en la lucha por la Champions. Pero la cita mundialista puede cambiar su caso por completo.

Marco Asensio celebra un gol con el Real Madrid Europa Press

Un futuro en el aire

La realidad es que Marco Asensio todavía no ha decidido qué va a hacer. En verano llegó a la conclusión de que lo mejor era salir. Sin embargo, no llegaron ofertas que le convencieran y tuvo que afrontar el reto de ganarse con esfuerzo cada minuto de Ancelotti. El final del 2022 no ha ido especialmente bien para él, pero quizás en el Mundial sea capaz de demostrarle al italiano desde la distancia que con continuidad sigue siendo un jugador muy aprovechable.

Así pues, con su futuro totalmente abierto y en el aire, el Mundial puede ser un punto de inflexión para él. Bien para encontrar un equipo en el mercado, ya sea ahora en invierno o más adelante en verano, o para conseguir un premio mayor de Ancelotti en los meses que restan de curso. Y a partir de ahí, estudiar si decide renovar o buscar una nueva aventura.

